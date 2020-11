Pałac Kultury i Nauki będzie podświetlony w kolorach tęczy

- W poniedziałek, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, podświetlimy ważne dla nas budynki kolorem tęczy, w Warszawie będzie to Pałac Kultury i Nauki - zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- 16 listopada, już w poniedziałek, w Dzień Tolerancji, my wszyscy samorządowcy z Unii Miast Polskich (Unia Metropolii Polskich - red.), ale również inni samorządowcy w Polsce i w Europie - udało mi się namówić do tego samorządowców w Londynie, Madrycie, Budapeszcie, Pradze czy w Bratysławie - podświetlimy ważne dla nas budynki kolorem tęczy, żeby pokazać, że tęcza to symbol tolerancji, że nie ma mowa o tym, żeby się wstydzić tego symbolu, że w przestrzeni miejskiej jest miejsce na takie symbole. Dlatego w Warszawie podświetlony będzie PKiN - zapowiedział w piątek na Facebooku prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: Nie chodzi tylko o symbole

Jak zaznaczył, "nie chodzi tylko o symbole, chociaż symbole są bardzo ważne".

- Przypominam, że przed podpisaniem karty LGBT jakoś żaden polityk mainstreamowy nie upomniał się tak głośno o prawa osób o innej orientacji seksualnej. Warszawa musi być dla wszystkich - podkreślił, dodając przy tym, że stolica "pomaga starszym, bezdomnym, wykluczonym".

Tam, gdzie nie ma dialogu i tolerancji, pojawiają się nienawiść i agresja. Wraz z samorządowcami z Polski i Europy wyrażamy solidarność z ofiarami dyskryminacji. 16.11, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, podświetlimy w tęczowych barwach reprezentacyjne budynki w naszych miastach. pic.twitter.com/aLxkLfYVYU — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 13, 2020

Trzaskowski przypomniał, że wspiera "piątki tolerancji", a w Warszawie odbywają się lekcje tolerancji dla chętnych uczniów.

- Obywatele muszą czuć się równi - podsumował prezydent stolicy.

