Trzaskowski: specjalne autobusy będą przewozić chorych na Covid-19

Podjąłem decyzję, żeby dwa autobusy miejskie wraz ze specjalną aparaturą tlenową zostały przystosowane do przewozu chorych na COVID-19 do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym - poinformował w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Podkreślił też, że pojazdy są już gotowe do przewozu pacjentów.

Jak zapewnił w piątek podczas konferencji Rafał Trzaskowski, Warszawa jest na pierwszej linii walki z koronawirusem. - Przez cały czas działamy, podejmujemy bardzo różnorakie działania, żeby jak najskuteczniej z epidemią walczyć. Wydaliśmy już blisko 90 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Przez cały czas, jak tylko się da współpracujemy z rządem - powiedział Trzaskowski.

Poinformował również, że podjął decyzję, aby dwa autobusy miejskie wraz ze specjalną aparaturą tlenową zostały przystosowane do przewozu chorych do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. - W każdym z takich autobusów 22 osoby mogą być przewiezione - przekazał prezydent stolicy.

Autobusy są już gotowe

W trakcie konferencji podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby te pojazdy mogły być dostosowane do przewozu pacjentów oraz kierowcom, którzy sami się zgłosili, by tymi autobusami jeździć.

- To bardzo ważne, że w każdy możliwy sposób my wszyscy tutaj w Warszawie, zarówno w Ratuszu, jak i w spółkach miejskich, staramy się pomagać, staramy się dostosowywać do tej trudnej sytuacji. Oczywiście dostosowanie tych autobusów jest niesłychanie istotne, ponieważ zwolni karetki, które są do takiego celu normalnie używane - mówił Trzaskowski.

Zapytany, kiedy pojazdy zaczną wozić chorych na covid do tymczasowego szpitala odpowiedział, że pojazdy są już gotowe. Dopytany z kolei, czy miasto planuje przekazać więcej specjalnych autobusów, jeżeli liczba chorych na koronawirusa nie będzie spadała podkreślił, że stolica jest gotowa to takiej współpracy.

- Przemiana tego autobusu była realizowana we współpracy ze szpitalem MSWiA i w tej chwili również rozmawiamy o tym. Jeżeli będzie konieczność np. dostosowania takiego autobusu do tych pacjentów, którzy muszą być na noszach, którzy leżą, to również będziemy gotowi to wezwanie podjąć - zapewnił Trzaskowski.

Szpital Południowy szpitalem covidowym

Informujemy, że z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego trwają prace dotyczące uruchomienia w obiekcie, w którym docelowo ma być Szpital Południowy, tzw. szpitala tymczasowego, leczącego pacjentów z COVID-19. Wytypowanie tego obiektu jest efektem analizy (przeprowadzonej przez służby urzędu wojewódzkiego) różnych wariantów lokalizacji w Mieście Stołecznym, w których rozważano organizację szpitala tymczasowego" - przekazano w piątek po południu.

Jak dodano, wojewoda podjął już kroki formalne niezbędne do rozpoczęcia prac, zwracając się do ministra zdrowia ws. nałożenia przez premiera na miasto obowiązku zorganizowania szpitala tymczasowego. Przyśpieszenie prac budowlano-wykończeniowych, by móc wcześniej niż zakładano dokonać odbiorów oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego, sfinansowane zostanie przez wojewodę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wojewoda wesprze też wyposażenie szpitala tymczasowego (z środków budżetu państwa) oraz z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych. Miasto ma określić sprzęt i usługi niezbędne do funkcjonowania szpitala tymczasowego. Jak podano w informacji prasowej, służby wojewody mazowieckiego (m.in. przy udziale inspekcji nadzoru budowlanego) 2 listopada wizytowały budowę szpitala. "Podczas spotkania sprawdzono, na jakim etapie jest inwestycja. Weryfikacja stanu budowy pozwoliła ocenić możliwość przyspieszenia odbiorów technicznych budynku" - wskazano.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podkreślił, ze zorganizowanie szpitala tymczasowego na terenie Szpitala Południowego w obecnej sytuacji epidemiologicznej będzie rozwiązaniem "istotnie poprawiającym bezpieczeństwo zdrowotne warszawiaków". - Jest to zasadne z uwagi na konieczność racjonalnego wykorzystanie zasobów, które powinny służyć mieszkańcom Warszawy. Nasze analizy wykazały, że przyspieszenie prac pozwoli na uruchomienie szpitala tymczasowego w tym obiekcie w drugiej połowie stycznia – podkreślił.

