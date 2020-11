100-letnia kamienica w hiszpańskiej Palencii wymagała renowacji. Po kosztownym remoncie okazało się, że konserwatorzy oszpecili wygląd jednej z rzeźb na fasadzie zabytku. To już kolejny przypadek nieudanej renowacji w Hiszpanii.

W kamienicy przy ulicy Calle Mayor Principal 9 w Palencii mieści się bank. Fasada budynku wybudowanego w 1919 roku przeszła właśnie generalny remont. Okazało się, że nie do końca udany. Konserwatorom nie udało się odtworzyć pierwotnego kształtu twarzy kobiety na jednej z rzeźb.

Nieudane renowacje w Hiszpanii to norma, ponieważ tamtejsze prawo nie precyzuje, kto może zajmować się konserwacją zabytków i dzieł sztuki.

"Pozwala na to prawo"

- Nie uważam, że ci ludzie powinni być uznawani za "renowatorów". Ustalmy - to kretyni, którzy niszczą rzeczy - powiedział w czerwcu przy okazji kolejnego skandalu Fernando Carrera, profesor w Galicyjskiej Szkole Konserwacji i Renowacji Dziedzictwa Narodowego.

Według Carrery, podobne sytuacje zdarzają się regularnie, ponieważ "pozwala na to prawo". - Wyobrażacie sobie, że ktoś bez wiedzy i doświadczenia, mógłby przeprowadzać operacje chirurgiczne? Albo sprzedawać leki bez tytułu magistra farmacji? Albo stawiać budynki nie będąc architektem? - pytał profesor w rozmowie z "The Guardian". Zaapelował wówczas do hiszpańskiego rządu o wprowadzenie dodatkowych ograniczeń i wymagań dla renowacji dzieł sztuki.





W ostatnich latach najgłośniejszą sprawą była "renowacja" XIX-wiecznego fresku Ecce Homo, jakiej dokonała 80-letnia Cecilia Gimenez. W 2016 roku "nowe dzieło" stało się główną atrakcją północno-hiszpańskiego miasteczka Borja - otwarto tam centrum poświęcone jego historii.

