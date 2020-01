Baranek Boży z ludzką twarzą na XV-wiecznym obrazie. Świat sztuki w szoku

Renowacja Ołtarza Gandawskiego z katedry św. Bawona w Gandawie, trwała ponad trzy lata, od listopada 2016 r. Nazywany Adoracją Mistycznego Baranka poliptyk tablicowy został wykonany przez Huberta i Jana van Eycków.

Bracia ukończyli go w 1432 r. Głównym tematem znajdującego się w gandawskiej katedrze dzieła jest odkupienie ludzkości przez ofiarę Chrystusa. Tytułowy Baranek Boży to określenie, którego w Nowym Testamencie używał wobec Jezusa Chrystusa Jan Chrzciciel.

"Alarmująco humanoidalny"

Historycy sztuki twierdzą, że baranek miał zostać przemalowany w 1550 r., zaś renowacja, która miała pochłonąć miliony dolarów, odsłoniła pierwotny zamysł twórców ołtarza.

Opisany przez amerykański "Smithsonian Magazine" jako "alarmująco humanoidalny", nowy baranek z Gandawy ma teraz większe, bardziej żywe oczy i różowy nos, który posiada więcej szczegółów.

