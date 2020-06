Nieudana "renowacja". Obraz słynnego malarza nie do poznania

Prywatny kolekcjoner sztuki z Walencji polecił wynajętemu renowatorowi mebli "odświeżenie" obrazu Murillo. Za usługę zapłaci 1 200 euro. Choć okazało się, że powierzone zadanie przekracza możliwości pracownika, ten nie zdecydował się z niego zrezygnować. W efekcie twarz Maryi Dziewicy przestała mieć cokolwiek wspólnego z oryginałem.

The original is on the left. The two attempts at "restoring" it are on the right. Ouch.

"Experts call for regulation after latest botched art restoration in Spain: Immaculate Conception painting by Murillo reportedly cleaned by furniture restorer."https://t.co/t3kAIZYnNS pic.twitter.com/m8Kabrt7Qu