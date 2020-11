Białoruś: zatrzymania podczas protestów w całym kraju

Doszło do zatrzymań podczas piątkowych akcji solidarności z pobitym na śmierć 31-letnim Ramanem Bandarenką, które odbyły się w różnych miastach Białorusi – poinformował portal Nasza Niwa. Wcześniej OMON wdarł się do redakcji jednego z pism.

O godz. 12 (10 czasu polskiego) w piątek niezależne środowiska ogłosiły minutę milczenia, by upamiętnić zmarłego w czwartek Bandarenkę. Podczas akcji solidarności tworzono w różnych miejscach żywe łańcuchy. Według Naszej Niwy na głównej ulicy Mińska, prospekcie Niepodległości, zatrzymano kilka osób. Doszło też do zatrzymania czterech osób podczas podobnej akcji w Brześciu. Jedną osobę zatrzymano w Słucku.

W znanej z protestów przeciw Alaksandrowi Łukaszence mikrodzielnicy Mińska, nazywanej potocznie Placem Przemian, zamaskowani mężczyźni w środę wieczorem zaczęli zdejmować wywieszone tam biało-czerwono-białe flagi używane przez środowiska opozycyjne. Kiedy Bandarenka coś do nich powiedział, został mocno popchnięty przez jednego z nich, a potem biło go już dwóch mężczyzn.

W końcu wsadzono go do mikrobusa i zawieziono na komisariat. Półtorej godziny później karetka pogotowia zabrała go do szpitala. Gdy trafił na salę operacyjną, był już nieprzytomny. Mimo kilkugodzinnej operacji jego stan się nie poprawił i wieczorem w czwartek zmarł.

Białoruski Komitet Śledczy powiadomił w piątek, że są badane okoliczności śmierci Bandarenki. Według ustaleń śledztwa w środę milicja otrzymała zgłoszenie, że w Mińsku doszło do bijatyki między "agresywnie nastawionym mieszkańcami wieszającymi wstęgi" a osobami, które je zdejmowały. - Przybyli na miejsce funkcjonariusze milicji znaleźli mężczyznę z obrażeniami ciała i oznakami odurzenia alkoholem – twierdzi Komitet.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat w celu – jak podał Komitet – wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, ale "w związku z pogorszeniem się jego stanu zdrowia wezwano do niego karetkę" i mimo udzielenia mu pomocy medycznej zmarł.

W odpowiedzi na komunikat Komitetu lekarze pogotowia ratunkowego opublikowali na kanale Telegramu "Białe Chałaty" kartę wypisową Bandarenki, w której napisano, że miał "0 proc. alkoholu we krwi".

Biskup Jury Kasabucki, który kieruje obecnie Kościołem katolickim na Białorusi w związku z niewpuszczeniem do kraju jego zwierzchnika abp. Tadeusza Kondrusiewicza, zapowiedział, że w piątek wieczorem w kościele śś. Szymona i Heleny w Mińsku odbędzie się msza upamiętniająca Bandarenkę.

OMON w redakcji

Do redakcji niezależnego pisma białoruskiego "Narodnaja Wola" wdarły się siły OMON i zabrały cały nakład gazety – poinformował w piątek portal Nasza Niwa.

- W ogóle bez żadnych dokumentów, żadnych uzasadnień. Po prostu przyjechali i zabrali wszystko, co było – cytuje Nasza Niwa jednego z dziennikarzy.

Dziennikarka "Narodnej Woli" Maryja Koktysz napisała na Fabebooku, że milicjanci powiedzieli, że będzie prowadzone postępowanie sprawdzające w ramach kodeksu postępowania karnego. - O co gazeta jest podejrzana, milicja nie informuje - oznajmiła. Jak dodała, nie zostawiono też zaświadczenie o skonfiskowaniu nakładu, tj. 25 tys. egzemplarzy. Koktysz poinformowała również, że zatrzymano kierowcę, który przywiózł nakład, oraz dwoje wolontariuszy gazety.

"Usunięcie konkurenta"

- Trwają oczywiste próby zamazania brudami i pomniejszenia wszystkich tych osiągnięć. A w gruncie rzeczy - usunięcia konkurenta poprzez zniszczenie naszego potencjału przemysłowego. Szczególnie starają się ci, którzy w czasach postsowieckich sami niszczyli swoje firmy – oświadczył Łukaszenka w wywiadzie dla mediów zagranicznych.

Wydarzenia ostatnich miesięcy w swoim kraju nazwał próbą niekonstytucyjnego przewrotu na wzór kolorowych rewolucji.

Zaznaczył jednak, że w rzeczywistości "żadną rewolucją tu nie pachnie, bo po prostu nie ma rewolucjonistów".

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają akcje protestacyjne, których uczestnicy domagają się odejścia Łukaszenki i rozpisania nowych, uczciwych wyborów.

