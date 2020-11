"Zachodnie plany destabilizacji kraju". Wywiad rosyjski przekazał informacje Białorusi

Dajemy spojrzenie od strony zachodniej, jak patrzy ona na te procesy, jak je analizuje, ocenia, jakie działania podejmuje, by zdestabilizować sytuację na Białorusi. Przekazujemy te dane także partnerom białoruskim – powiedział Naryszkin w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti.

- Jesteśmy oczywiście zaniepokojeni tymi wydarzeniami, które mają miejsce na Białorusi. Staramy się podpowiedzieć naszym partnerom, to, co myślą i robią zachodni oponenci. Liczymy na to, że to doświadczenie będzie przydatne – dodał.

Sprzeciw wobec Łukaszenki

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Według oficjalnych władz w Mińsku są one inspirowane przez kraje zachodnie, by zdestabilizować sytuację na Białorusi. Podobne stanowisko prezentuje Rosja, w tym SWR.

Wcześniej Naryszkin mówił m.in., że USA inspirują i finansują białoruskie protesty, dążąc do zmiany ustroju politycznego w tym kraju. Twierdził również, że „ekstremiści” są szkoleni w Polsce, Gruzji, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

laf/ PAP