"Nie może być zgody na czyny chuligańskie". Szef KPRM o Marszu Niepodległości

- Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani, że znalazły się grupy chuliganów, którzy próbowali zakłócić Święto Niepodległości - mówił w "Graffiti" szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, wszyscy organizatorzy Marszu Niepodległości powinni zadbać o to, żeby nie dochodziło do aktów wandalizmu i łamania prawa.

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Komenda Stołeczna Policji informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.

W mediach społecznościowych pojawiły się także nagrania przedstawiające brutalne interwencje policji wobec relacjonujących marsz dziennikarzy.

Marcin Fijołek zapytał Michała Dworczyka w "Graffiti" o to, jak ocenia działania policji podczas środowego marszu.

ZOBACZ: 74-letni reporter postrzelony przez policję na Marszu Niepodległości. "Solidarność nie odpuści"

- Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani, że znalazły się grupy chuliganów, którzy próbowali zakłócić Święto Niepodległości - mówił szef KPRM. - Wiemy już z komunikatów, które zostały przekazane, że jeśli chodzi o kontrowersje pojawiające się ws. użycia broni gładkolufowej przez policję, te kwestie są wyjaśniane - dodał.

Jak powiedział, informacje w tej sprawie będą przekazywane przez policję i MSWiA.

"Policja musi interweniować, gdy łamane jest prawo"

- Oczywiste jest, że nie może być zgody na żadne czyny chuligańskie, na łamanie prawa. W takich sytuacjach policja musi interweniować, aczkolwiek jeśli są sytuacje, w których pojawiają się kontrowersje, muszą być one bardzo gruntownie wyjaśniane - stwierdził Dworczyk.

Jak ocenił, wszyscy organizatorzy marszu powinni zadbać o to, żeby nie dochodziło do aktów wandalizmu i łamania prawa.

"Gdzie wicepremier od bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński? W tym momencie, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za dzisiejsze wydarzenia na ulicach Warszawy. To on bezpośrednio odpowiada za nadzór na służbami" - napisał w środę na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Dla mnie jest bardzo przykre, że politycy opozycji nie potrafią nawet w takim dniu wznieść się ponad podziały polityczne i próbują insynuować wykorzystując sytuacje takie, jak chuligańskie incydenty do walki politycznej - ocenił Dworczyk.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Optymistycznie ale z dystansem - prof. Bieńkowska-Szewczyk o szczepionce na koronawiursa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ Polsat News