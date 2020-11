Podpalone mieszkanie na trasie Marszu Niepodległości. "Niech płonie ta k***"

Wcześniej maszerujący rzucali racami i petardami w okna m.in. Domu Kultury Śródmieście, budynków wokół ronda Charles'a de Gaulle'a, a także policjantów i dziennikarzy. W stronę, gdzie doszło do starć, pojechały od strony Ronda Dmowskiego trzy karetki pogotowia. Ratownicy opatrują ludzi leżących na chodniku przy al. Jerozolimskich.

Z nagrania democ. i relacji internautów wynika, że grupa demonstrantów rzucała racami i świecami dymnymi w blok na ul. 3 Maja. Na jednym z balkonów wsiała tęczowa flaga i baner Strajku Kobiet.

Na nagraniu widać palące się mieszkanie. Wiele osób z tłumu nagrywa całą sytuację. Jeden z protestujących krzyczy "niech płonie ta k****".

UWAGA: w nagraniu występują wulgaryzmy

Participants of the far-right #independencedayMarch in #Warsaw set a house on fire because of a #LGBTQI flag and a #StrajKobiet banner on a balcony. #MarszNiepodegłości #MarszNiepodegłości2020 pic.twitter.com/NF8Z1XRoBC