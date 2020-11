Marsz Niepodległości. Utrudnienia w centrum Warszawy

Uczestnicy środowego Marszu Niepodległości wyruszą z ronda Dmowskiego o godz. 14. Stamtąd pojadą na drugą stronę Wisły, do ronda Waszyngtona. Następnie zawrócą i przejadą ulicą do Dworca Centralnego. Na rondzie Czterdziestolatka zrobią nawrót i z powrotem pojadą na rondo Dmowskiego. Taka będzie pętla rajdu.

Zmianę formuły wydarzenia na zmotoryzowaną organizatorzy ogłosili w niedzielę. Członkowie zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wyjaśnili, że decyzja podyktowana była troską o bezpieczeństwo uczestników, a przede wszystkim weteranów.

Mimo zmiany formuły, kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem Marszu duża grupa osób zdecydowała się ruszyć w stronę ronda Waszyngtona pieszo. Na miejscu jest policja.

"Wstrzymano ruch pojazdów"

"Utrudnienia w ruchu w centrum Warszawy. Wstrzymano ruch pojazdów w Al. Jerozolimskich, na moście Poniatowskiego i w Al. Poniatowskiego na odcinku pomiędzy Rondem Dmowskiego a Rondem Waszyngtona" - przekazała przed godz. 13 Komenda Stołeczna Policji na Twitterze.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka przekazała, że został wstrzymany również ruch tramwajowy. Dodała, że ratusz nie został poinformowany o działaniach policji. "Jednak nasza reakcja jest natychmiastowa. Na ulicę wysłaliśmy informatorów i nadzór ruchu" - napisała.

Zakaz organizacji marszu

Marsz Niepodległości z inicjatywy środowisk narodowych odbywa się w stolicy od dekady, a od 2017 roku zarejestrowany jest jako zgromadzenie cykliczne. Obecne przepisy, wprowadzone celem zwalczania epidemii COVID-19, zakazują jednak organizacji zgromadzeń liczących więcej niż 5 osób. Ponadto prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ostatni piątek poinformował, że po zasięgnięciu opinii sanepidu nie wyraża zgody na zorganizowanie marszu w tym roku.

Organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się od decyzji prezydenta miasta do Sądu Okręgowego w Warszawie, który w sobotę oddalił odwołanie i tym samym utrzymał zakaz organizacji marszu. W niedzielę na to postanowienie stowarzyszenie MN złożyli zażalenie do Sądu Apelacyjnego. Sąd II instancji zażalenie oddalił. W związku z tym stowarzyszenie chce złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

O powtrzymanie się od organizacji marszu 11 listopada z uwagi na trwającą epidemię i obowiązujące obostrzenia apelował m.in. premier Mateusz Morawiecki. Późniejszą decyzję o zmianie formuły wydarzenia przedstawiciele rządu w swych wypowiedziach oceniali pozytywnie.

