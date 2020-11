"Niepodległa do hymu". Wspólne śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego"

Akcja "Niepodległa do hymnu" i wirtualny Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu to najważniejsze z wydarzeń zaplanowanych na 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na pandemię koronawirusa Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach.

Biuro Programu "Niepodległa" oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do wspólnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie wyjątkowa ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia dotyczące m.in. gromadzenia się. Dlatego, co sugerują organizatorzy obchodów, zamiast udziału w wielkich zgromadzeniach, w tym dniu wszyscy Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane zostały z myślą o zdalnym dostępie do wydarzeń przygotowanych przez Biuro Programu "Niepodległa".

Wspólne śpiewanie

- Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. Dlatego zdecydowaliśmy, że wydarzenia zaplanowane z okazji 11 listopada udostępnimy wszystkim Polakom poprzez środki komunikacji elektronicznej – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Okazją do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru obchodów 11 listopada będzie akcja "Niepodległa do hymnu", w ramach której każdy będzie mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. Jak przekazało Biuro Programu "Niepodległa", "wystarczy o godz. 12 włączyć jedną z większych stacji radiowych lub telewizyjnych i przyłączyć się do Mazurka Dąbrowskiego, który będzie emitowany na antenie".

W telewizji, radiu i internecie

- Mamy nadzieję, że taka symboliczna wspólnota, mimo dystansu spowodowanego epidemią, pozwoli nam wszystkim poczuć się częścią wspaniałej społeczności i doda odrobinę otuchy w tych trudnych czasach – powiedział dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski.

Do wspólnego hymnu można będzie przyłączyć za pośrednictwem radia, telewizji lub poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę niepodlegla.gov.pl, gdzie dostępne są szczegóły akcji.

- Hymn już od kilku lat jest symbolicznym początkiem zaplanowanego na 11 listopada święta. Od 2018 roku gromadziliśmy również setki tysięcy Polaków na Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Było to przedsięwzięcie, które dawało możliwość włączenia się w radosne i rodzinne wydarzenie, które przypominało nam o 1918 roku – opowiadał wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Dodał, że "w tym roku nie możemy fizycznie zaprosić Polaków na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, ale prosimy państwa o wpuszczenie Festiwalu do waszych domów - dodał.

Wirtualny festiwal

Wirtualny Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu będzie transmitowany na żywo w internecie już od godz. 12 – zaraz po wspólnym odśpiewaniu hymnu. W tym roku Festiwal będzie dostępny on-line, by każdy mógł zobaczyć przygotowane atrakcje na ekranie smartfona, komputera czy telewizora. Wystarczy wejść na stronę www.niepodlegla.gov.pl/festiwal lub stronę jednego z partnerów, np. Interia.pl czy stronę wybranego dziennika ogólnopolskiego lub regionalnego grupy Polska Press i uruchomić transmisję na żywo przygotowaną przez Biuro Programu "Niepodległa".

- Na 11 listopada proponujemy program, który będzie ciekawy zarówno dla dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Przygotowaliśmy blok programowy, w ramach którego zagrają dla nas wirtualne Studia: scena muzyczna, scena dla dzieci oraz Studio Prywatka Niepodległa. Przygotowaliśmy różnorodny, radosny program, który pozwoli zaprosić do wspólnej zabawy całe rodziny" - wskazał Kowalski. "Koncerty zagrają dla nas takie gwiazdy, jak Ania Dąbrowska, Paweł Domagała, Enej, Miuosh i Organek. Na wielki finał zaprasza zaś Janusz Prusinowski, który nauczy nas polskich tańców i zaprosi do wspólnej zabawy – przekazał dyrektor Biura Programu "Niepodległa".

"Studio Scena Muzyczna" zaprosi do uczestnictwa w pięciu koncertach przygotowanych przez polskie gwiazdy. Pierwszy wystąpi Enej z zaproszonymi artystami: Zazula Vocal Group, Szymon Chyc-Magdzin, Witold i Cezary Kuczyńscy, Dziecięcy Zespół Ludowy "Koderki". Później będzie można usłyszeć kolejno Pawła Domagałę, Anię Dąbrowską, Organka i Miuosha.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Pomiędzy koncertami znajdą się atrakcje przewidziane dla najmłodszych uczestników, dla których przygotowano "Studio Scena dla Dzieci". To tu odbędą się adresowane do dzieci koncerty oraz czytanie polskich bajek przez aktorów - Agnieszkę Więdłochę, Antoniego Pawlickiego, Piotra Cyrwusa i Macieja Zakościelnego.

Finałem festiwalu będzie "Studio Prywatka Niepodległa", w którym Prusinowski, wraz z zespołami ludowymi, zaprosi do wspólnego poznawania tradycyjnych tańców naszego kraju takich, jak wiwat, chodzony i siustany. Tańce, które w tym roku poznamy, są tak zwanymi tańcami solistycznymi, dającymi możliwość samodzielnego tańca bez konieczności towarzyszenia partnera.

O oprawę wirtualnego Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu zadbają prowadzący - Ula Kaczyńska i Tomasz Tylicki, którzy będą informować widzów o zaplanowanych atrakcjach i zapraszać na kolejne wydarzenia wprost z wirtualnego "Studia Ulica". Ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem w tym roku, wszystkie studia zostaną tak przygotowane, by scenografia nawiązywała do najważniejszych charakterystycznych miejsc warszawskiego Traktu Królewskiego - Hotelu Bristol, Kordegardy, pomnika Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego i pomnika księcia Józefa Poniatowskiego przed Pałacem Prezydenckim.

