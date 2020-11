Trump: Georgia "będzie zwycięstwem", Wisconsin "wygląda bardzo dobrze"

ZOBACZ: Wybory w USA. Media: Joe Biden wyprzedził Donalda Trumpa w Georgii i Pensylwanii

W Wisconsin i Georgii różnica między kandydatami będzie prawdopodobnie na tyle mała, iż dojdzie do ponownego przeliczenia głosów.

"Wisconsin wygląda bardzo dobrze. Ustawowo potrzebuje trochę czasu" - ocenił prezydent na Twitterze. "Georgia będzie wielkim prezydenckim zwycięstwem, tak jak w noc wyborczą" - dodał.

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election!

Przywódca USA oskarżył również władze Pensylwanii o "uniemożliwianie obserwowania nam większej części liczenia głosów".

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country.

Amerykańskie media w większości twierdzą, że obóz prezydenta nie przedstawił wiarygodnych dowodów na "powszechne wyborcze oszustwa". Gdy w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany wystąpiła z zarzutem, że Partia Demokratyczna dała przyzwolenie na fałszerstwa, stacja telewizyjna Fox News przestała transmitować konferencję prasową z jej udziałem.

Cavuto: "Whoa, whoa, whoa. I just think we have to be very clear: she's charging the other side as welcoming fraud and illegal voting, unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue to show you this." pic.twitter.com/0koLBJasl9