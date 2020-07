Grupa Polsat zaoferuje instalacje fotowoltaiczne. Każdy może wyprodukować prąd i obniżyć rachunki

Instalacje fotowoltaiczne będą oferowane pod nową marką ESOLEO przez firmę Alledo - podmiot z Grupy Polsat, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce. Oferta ESOLEO będzie dostępna na terenie całej Polski w ponad 1000 punktów sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu. Każdy, kto zdecyduje się na wybór ESOLEO, będzie mógł produkować własny prąd i obniżyć rachunki za prąd nawet o 95 proc.

Własna "elektrownia słoneczna" to przede wszystkim oszczędności do 95 proc. na rachunkach za prąd, ale również pozytywne działanie na rzecz środowiska.

Słoneczna stacja, a dzisiaj słoneczna Polska

- To kolejna wielka zmiana, jaką proponuje Zygmunt Solorz i Grupa Polsat. Niemal 30 lat temu wystartowała Telewizja Polsat z logiem w kształcie słońca z pierwszą, niezależną ogólnopolską stacją telewizyjną dla wszystkich Polaków. Teraz to już ponad 30 kanałów. Kilka lat później Zygmunt Solorz uruchomił Cyfrowy Polsat, platformę satelitarną, dzięki której telewizja dotarła do każdego zakątka Polski, dzisiaj jest już w kilku milionach domów - powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu, operatora sieci Plus.

Wiceprezes dodał też, że "kilka lat temu wprowadziliśmy w Polsce technologię LTE – szybki i powszechnie dostępny internet w całym kraju. W maju jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy sieć 5G. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap – chcemy »usłonecznić« Polskę. Wprowadzamy ofertę produkcji własnego prądu ze słońca na masową skalę".

Oszczędności w wysokości nawet 100 000 zł

Każdy, kto posiada dom i płaci miesięcznie za prąd ok. 250 zł, korzystając z własnej instalacji fotowoltaicznej przez przynajmniej kilkanaście lat, może zaoszczędzić nawet 100 tys. zł.

Każdy może skorzystać z 5000 zł dotacji z rządowego programu Mój Prąd prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp.

Dodatkowo można skorzystać z tzw. ulgi podatkowej termomodernizacyjnej dla osób fizycznych.

ESOLEO – marka fotowoltaiki z Grupy Polsat

ESOLEO to marka firmy Alledo Sp. z o. o., należącej do Grupy Polsat. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

szybki montaż i najwyższej jakości komponenty ubezpieczenie na 3 lata w cenie Internet LTE od Plusa do monitoringu na 3 lata w cenie 15 lat wsparcia technicznego

Całość inwestycji realizowana jest "pod klucz" łącznie z przygotowaniem za klienta niezbędnych dokumentów oraz zgłoszeniem do sieci energetycznej. W ramach współpracy z ESOLEO, klient może też otrzymać kredyt na inwestycję w ramach specjalnych ofert banków.

Sześć prostych kroków do posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej ESOLEO:

Darmowa konsultacja w punkcie Plusa i Cyfrowego Polsatu lub na infolinii 222 136 222

w punkcie Plusa i Cyfrowego Polsatu lub na infolinii 222 136 222 Bezpłatny audyt - ekspert przyjedzie do domu klienta, przeprowadzi bezpłatny audyt, dokona pomiarów dla przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej i jej wyceny. Dzięki wizualizacji zobaczysz, jak instalacja fotowoltaiczna będzie wyglądać po jej wykonaniu.

- ekspert przyjedzie do domu klienta, przeprowadzi bezpłatny audyt, dokona pomiarów dla przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej i jej wyceny. Dzięki wizualizacji zobaczysz, jak instalacja fotowoltaiczna będzie wyglądać po jej wykonaniu. Umowa i finansowanie - na kolejnym spotkaniu można już podpisać umowę, Alledo zapewnia pomoc w uzyskaniu kredytu i z wszystkimi pozostałymi formalnościami, bez wychodzenia z domu. Wszystko zostanie załatwione przy minimalnym angażowaniu czasu klienta.

- na kolejnym spotkaniu można już podpisać umowę, Alledo zapewnia pomoc w uzyskaniu kredytu i z wszystkimi pozostałymi formalnościami, bez wychodzenia z domu. Wszystko zostanie załatwione przy minimalnym angażowaniu czasu klienta. Szybki montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - instalatorzy przeprowadzą montaż w 1-3 dni. Następnie w imieniu klienta zostanie złożone zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucji. W ciągu 30 dni zostanie wymieniony licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy, a instalacja będzie mogła produkować prąd.

- instalatorzy przeprowadzą montaż w 1-3 dni. Następnie w imieniu klienta zostanie złożone zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucji. W ciągu 30 dni zostanie wymieniony licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy, a instalacja będzie mogła produkować prąd. 5000 zł dotacji dla klienta i ulga podatkowa – Alledo wypełni i wyśle w imieniu klienta wniosek o dotację, aby klient mógł otrzymać 5000 zł z rządowego programu Mój Prąd. Każdy może również dodatkowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

– Alledo wypełni i wyśle w imieniu klienta wniosek o dotację, aby klient mógł otrzymać 5000 zł z rządowego programu Mój Prąd. Każdy może również dodatkowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Opieka serwisowa i gwarancyjna na lata.

Wysoka efektywność i bezpieczeństwo

Elementy instalacji ESOLEO, czyli falownik i moduły, dostarczane są przez światowych liderów. Bezpieczny i niezawodny falownik zapewnia największy dostawca falowników na świecie firma HUAWEI, natomiast ultrawydajne moduły fotowoltaiczne wyprodukowane są przez TALESUN, firmę z pierwszej 10 światowego rankingu TIER 1 Bloomberga, który potwierdza wysoką jakość produktów.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne ESOLEO zostały zaprojektowane i przetestowane przez inżynierów, ekspertów od technologii fotowoltaicznej, we współpracy z renomowanymi producentami komponentów.

Gdzie zamówić instalację fotowoltaiczną ESOLEO - Wszystkie punkty sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa - Infolinia – specjalnie przeznaczona dla fotowoltaiki – 222 136 222 - strona internetowa www.esoleo.pl

Czym jest fotowoltaika

Fotowoltaika (inaczej PV) to najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób na darmowy prąd w domu. Panele PV montowane są zazwyczaj na dachu domu jednorodzinnego, ale mogą być też zainstalowane na budynku gospodarczym, biurze, bloku, hali produkcyjnej lub na gruncie.

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Istotne jest, aby moduły były zamontowane w taki sposób, by mogło na nie padać jak najwięcej promieni słonecznych. Wysokiej jakości instalacja fotowoltaiczna zapewni wydajność przez kilkadziesiąt lat działania i nie tylko pozwala na wytworzenie energii elektrycznej i oszczędzenie na rachunkach za prąd, ale również świadome działanie na rzecz środowiska.

Korzyści z wykonania instalacji fotowoltaicznej:

Oszczędności na rachunkach za prąd - rachunki z elektrowni mogą spaść do kilku złotych miesięcznie.

Zabezpieczenie przed nieuchronnymi podwyżkami cen prądu.

Moduły są odporne na warunki atmosferyczne takie jak śnieg, grad i obfite opady deszczu.

Pozyskiwanie energii w zgodzie z naturą bez emisji CO2 – czyste powietrze dla dzieci i kolejnych pokoleń.

Systemy fotowoltaiczne nie generują hałasu i zanieczyszczeń oraz ulegają recyklingowi.

Żywotność modułów to kilkadziesiąt lat - po 25 latach zachowują ponad 80% początkowej mocy.

Systemy fotowoltaiczne są wysoce bezpieczne, bezobsługowe, niezawodne i nie wymagają regularnego serwisowania.

