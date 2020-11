Kanclerz Merkel: musimy zreformować strefę Schengen w obliczu zagrożenia terroryzmem

- To absolutnie niezbędne, by wiedzieć, kto przybywa i kto opuszcza strefę Schengen - powiedziała kanclerz Angela Merkel po rozmowie, w której wzięli również udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Chcemy, by nasze granice pozostały otwarte, ale chcemy je lepiej chronić - powiedział prezydent Francji Emanuel Macron.

Macron potępił też "naciąganie prawa do azylu" przez niektóre państwa Europy, co prowadzi do nadużyć, z których korzystają handlarze ludźmi oraz "ludzie pochodzący z krajów, które nie są w stanie wojny".