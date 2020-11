Dworzec Warszawa Wschodnia z imieniem Romana Dmowskiego

We wtorek odbyła się uroczystość nadania dworcowi Warszawa Wschodnia imienia Romana Dmowskiego oraz odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński, poseł i wiceprezes PiS Antoni Macierewicz oraz biskup diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński.

- W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ostatnich pięciu latach staramy się instytucjonalizować polską pamięć, polską historię. Staramy się budować instytucje, które polską polityką pamięci się zajmują, ale również wspieramy różnego rodzaju inicjatywy, które mają w symbolicznych miejscach upamiętnić bohaterów naszej przeszłości - powiedział wiceminister Sellin.

Rocznica odzyskania niepodległości

Przypomniał, że dwa lata temu obchodzona była w Polsce setna rocznica odzyskania niepodległości. - Wiemy, kto przyczynił się do tego, żeby Polska po wielu latach niewoli tę niepodległość odzyskała. Staramy się te wszystkie osoby upamiętniać. W tym roku otworzyliśmy w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego, w ostatnich latach też odsłoniliśmy dwa pomniki w Warszawie, których brakowało - pomnik socjalisty Ignacego Daszyńskiego i pomnik wybitnego działacza chrześcijańsko-demokratycznego Wojciecha Korfantego - powiedział Sellin.

Dodał, że niecały rok temu powołany został również Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J Paderewskiego, na którego czele stanął prof. Jan Żaryn.

Ocenił, że Dmowski to "kolejny bohater naszej wolności, autor naszej niepodległości, wybitny polski patriota". Wskazał, że poprzez tego typu symboliczne gesty przywracana jest pamięć o tych osobach, taka na jaką zasługują. - Dzisiaj właśnie taką sprawiedliwość oddajemy też jednemu z wielkich twórców polskiej niepodległości sprzed 100 lat Romanowi Dmowskiemu - podkreślił.

"Dmowski rewelacyjnie rozumiał świat"

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego przypomniał, że Dmowski mieszkał niedaleko Dworca Wschodniego. - Mniej więcej 500 metrów stąd się urodził, na Kamionku. To jest niewątpliwie patron tego miejsca, który szczególnie sobie na to zasłużył, żeby warszawska Praga o nim pamiętała i żeby także ci podróżni wszyscy, którzy przemierzają Polskę wzdłuż i wszerz, ci, którzy tutaj się odnajdują by wkroczyć do Warszawy bądź z niej wyjechać, by mogli poczuć tę wielkość osoby Romana Dmowskiego, ojca tej ziemi, praskiej ziemi - wskazał prof. Żaryn.

Jak mówił, Dmowski był "synem brukarza, a jednocześnie jednym z najwybitniejszych polskich polityków, niewątpliwie rozumiejących rewelacyjnie świat, w którym wówczas przyszło mu żyć". - I właśnie to rozumienie geopolityki, kwestii międzynarodowych i jednocześnie rozumienie, że jest się Polakiem, więc ma się obowiązki polskie, spowodowało, że nie tylko całe życie oddał na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, ale oddał skutecznie. To jest pewna lekcja w jego życiorysie, która jest nam zadana, nam Polakom, dzisiaj, byśmy także nie tylko swój patriotyzm emocjonalnie traktowali, ale żebyśmy traktowali go także w kategoriach z jednej strony obowiązku polskiego, a z drugiej strony, żebyśmy umieli udźwignąć ten obowiązek - mówił prof. Żaryn.

Prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. również zwracał uwagę na związki Dmowskiego z warszawską Pragą. - Roman Dmowski z warszawską Pragą był związany od urodzenia przez większą część swojego życia, ale to również na szeroko rozumianej warszawskiej Pradze jest pochowany. O tym trzeba pamiętać - wskazał.

Ocenił, że Dmowski "to wybitny polityk, mąż stanu, który jako jeden z kilku przyczynił się walnie do odzyskania przez Polskę niepodległości".

Piłsudski patronem dworca w Krakowie

Mamiński przypomniał, że to nie pierwsza uroczystość nadawania imion dworcom kolejowym. - Ale to z pewnością nie ostatnie nasze działanie. Jakie będzie następne, dziś mogę powiedzieć, że w naszych zamiarach jest nadanie, po odnowieniu dworca w Poznaniu, imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Rozważamy również nadanie Dworcowi Głównemu w Krakowie imienia Józefa Piłsudskiego - zdradził prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Roman Dmowski (1864-1939) to jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta, uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., współzałożyciel, przywódca i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego.

jo/ PAP