"Boże Ciało" i Agnieszka Holland z nominacjami do Europejskich Nagród Filmowych

"Boże Ciało" Jana Komasy otrzymało we wtorek nominacje do Europejskich Nagród Filmowych w kategoriach najlepszy film, reżyseria, scenariusz (Mateusz Pacewicz) oraz aktor (Bartosz Bielenia). Szansę na statuetkę za najlepszą reżyserię ma także Agnieszka Holland, twórczyni "Szarlatana".

Nominacje ogłoszono we wtorek na stronie EFA. O nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu fabularnego ubiegać się będą "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Berlin Alexanderplatz" Burhana Qurbaniego, "Malowany ptak" Vaclava Marhoula, "Undine" Christiana Petzolda, "Martin Eden" Pietro Marcello oraz "Boże Ciało" Jana Komasy.

Twórców "Bożego Ciała" nominowano także w kategoriach: najlepszy scenariusz (Mateusz Pacewicz), aktor (Bartosz Bielenia) i reżyseria. Statuetkę w tej ostatniej kategorii mogą otrzymać również: Agnieszka Holland (za "Szarlatana"), Pietro Marcello ("Martin Eden"), Thomas Vinterberg ("Na rauszu"), Francois Ozon ("Lato '85") oraz Maria Sodahl ("Hope").

Obok Bieleni w kategorii najlepszy europejski aktor roku nominowano: Madsa Mikkelsena ("Na rauszu"), Viggo Mortensena ("Falling"), Elio Germano ("Hidden Away"), Gorana Bogdana ("Ojciec") i Lucę Marinelliego ("Martin Eden"). Z kolei konkurentami Pacewicza będą m.in. bracia Damiano i Fabio D'Innocenzo ("Złe baśnie").

Wirtualna gala w grudniu

Najlepszą europejską aktorką może okazać się: Nina Hoss ("My Little Sister"), Natasha Berezhnaya ("Dau. Natasha"), Marta Nieto ("Mother"), Andrea Braein Hovig ("Hope") lub Ane Dahl Torp ("Charter").

W kategorii najlepszy film dokumentalny nominacje otrzymały: "Gunda" Viktora Kossakowskiego, "Little Girl" Sébastiena Lifshitza, "Saudi Runaway" Susanne Reginy Meures, "Collective" Alexandra Nanau, "Acasa, My Home" Radu Ciorniciuca oraz "The Cave" Ferasa Fayyada.

Zwycięzców poznamy podczas gali, która odbywać się będzie wirtualnie od 8 do 12 grudnia.

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie, odpowiednik amerykańskich Oscarów, przyznawane przez ponad trzy tysiące filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej. Zostały wręczone po raz pierwszy w 1988 roku. Statuetkę za najlepszy film otrzymał wówczas Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu". W ostatnich latach nagrody odebrali m.in. Dorota Kobiela i Hugh Welchman za polsko-brytyjską animację "Twój Vincent", Anna Zamecka za dokument "Komunia" i Paweł Pawlikowski za "Zimną wojnę".

zdr/ PAP