Tusk: Biden w Białym Domu to problem dla polityków PiS

kandydat Demokratów na prezydenta USA pokonał w wyborach ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Szef Europejskiej Partii Ludowej mówi w poniedziałek "GW", że "ostatnio ze strony polityków PiS padały komentarze bardzo współbrzmiące z bardzo radykalnymi głosami ze środowiska prezydenta Trumpa, że wybory są sfałszowane", a szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, "pozwolił sobie na uwagę, że w USA będzie druga tura, czyli sąd".

"Postawienie wyłącznie na Trumpa to był błąd"

- Nie wiem, czy to jest stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy. To byłaby katastrofa, jeśli obaj kibicowaliby tym niekonstytucyjnym pomysłom unieważnienia demokratycznych wyborów. Nie sądzę wprawdzie, by Ameryka zadrżała z powodu tego, co oświadczył minister Szczerski. Problemem jest jednak to, co mają w głowach politycy rządzący Polską - stwierdził Tusk. Podkreślił, że politycy PiS w ostatnich dniach, mając na uwadze strategiczne interesy Polski, "powinni się byli chociaż powstrzymać od niemądrych komentarzy".

Jak ocenił Tusk, postawienie przez rząd i prezydenta "wyłącznie" na Trumpa i "współpraca z radykalną prawicą na całym świecie było jednym z najgorszych błędów w historii polskiej dyplomacji. Dodał, że jego zdaniem przekonanie nowej administracji amerykańskiej, że Polska będzie lojalnym partnerem USA i nasza przyjaźń jest ponadczasowa jest możliwe, ale do tego potrzebna będzie "rewolucyjna zmiana w myśleniu PiS o Ameryce, o wyborach, sytuacji w Europie i na świecie". Tusk wyraził wątpliwość, czy PiS jest do tego zdolne. - Politycy PiS wydają się obecnie mentalnie zamknięci i pogubieni - ocenił szef EPL i b. premier.

Dodał, że jego zdaniem po zwycięstwie Bidena "presja na przywrócenie standardów demokratycznych w Polsce będzie jeszcze silniejsza".