"Jest, ale niemiecka". Politycy ws. szczepionki na COVID-19

Albert Bourla, prezes i dyrektor generalny firmy Pfizer, uznał wyniki procesu za "wielki dzień dla nauki i ludzkości".

Portal Interia poinformował, że w badaniach Pfizer i BioNTech jednej grupie osób podano nową szczepionkę, a druga grupa otrzymała placebo. Okazało się, że wskaźnik skuteczności szczepionki wyniósł powyżej 90 proc. po siedmiu dniach od podania drugiej dawki. - W badaniach nad szczepionką widzę światełko w tunelu - powiedział Albert Bourla.

Do wyników badań odniósł się m.in. prezydent USA Donald Trump.

"Poruszenie na giełdzie, wkrótce szczepionka. 90 proc. skuteczności. Co za wspaniały news" - napisał polityk, który według amerykańskich mediów przegrał wybory prezydenckie.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!