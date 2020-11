Przełom w badaniach? Szczepionka firmy Pfizer na COVID-19 skuteczna w 90 proc.

Albert Bourla, prezes i dyrektor generalny firmy Pfizer, uznał wyniki procesu za "wielki dzień dla nauki i ludzkości".

Portal Interia poinformował, że w badaniach Pfizer i BioNTech jednej grupie osób podano nową szczepionkę, a druga grupa otrzymała placebo. Okazało się, że wskaźnik skuteczności szczepionki wyniósł powyżej 90 proc. po siedmiu dniach od podania drugiej dawki. - W badaniach nad szczepionką widzę światełko w tunelu - powiedział Albert Bourla.

Euforia na rynku

Informacja o wynikach badań nad remedium na koronawirusa wywołała euforię na rynku. Złoty zaczął się umacniać, a WIG20 odnotował wzrost.

W czasie prac nad wynalezieniem szczepionki naukowcy mówili, że wystarczyłoby wynalezienie specyfiku o skuteczności 75 proc. Szczepionkę Pfizer i BioNTech przetestowano na 43 tys. 500 osobach w sześciu krajach i nie zgłoszono, jak dotąd, żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Premier: szczepionka na Covid-19 może być dostępna już w styczniu

Firmy planują wystąpić o "awaryjną zgodę" na użycie szczepionki do końca tego miesiąca. Oznaczać to może, że nowy specyfik mógłby być dostępny jeszcze w tym roku.

- To wspaniały dzień dla nauki i dla ludzkości - powiedział prezes i dyrektor naczelny Pfizera Albert Bourla.

Prace zakończone najlepszymi wynikami

Szczepionka jest postrzegana jako najlepszy sposób na wyjście z ograniczeń, które zostały nałożone w związku z pandemią. Kilkanaście zespołów prowadzi obecnie badania nad szczepionką, a ich poszukiwania są na końcowych etapach. jednak w przypadku szczepionki Pfizer i BioNTech prace przyniosły najlepsze wyniki - pisze Interia.pl.

ZOBACZ: Szczepionka na Covid-19. Co trzeci Polak nie chce się szczepić

Pfizer i BioNTech wykorzystują podejście całkowicie eksperymentalne, polegające na wstrzyknięciu części kodu genetycznego wirusa w celu uzyskania odporności układu odpornościowego człowieka.

"Co za news"

Prezydent USA Donald Trump odniósł się do wyników badań Pfizer i BioNTech.

"Poruszenie na giełdzie, wkrótce szczepionka. 90 proc. skuteczności. Co za wspaniały news" - napisał Donald Trump, który według mediów w USA przegrał wybory prezydenckie.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!