Pochmurno, mglisto i zimno. Pogoda na poniedziałek, 9 listopada

Początek tygodnia powita nas najmniej przyjemną aurą, jakiej możemy się spodziewać. Nie dość, że niemal w całym kraju niebo od rana do zmierzchu będzie pochmurne, to jeszcze ruch drogowy będą paraliżować gęste mgły.

W poniedziałek na przejaśnienia można będzie liczyć jedynie na północy i północnym wschodzie kraju, a także na terenach górzystych południowej Polski. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, w wielu regionach także mglisto.

Zachowajcie ostrożność!

Kierowców uprzedzamy, że mgły mogą utrzymywać się nawet do godzin południowych, a przez to ograniczać widoczność do 100 metrów. Warto zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych i drogowych.

Około 10 stopni

Temperatura znów się obniży i wyniesie maksymalnie od 8 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni na południowym zachodzie kraju.

Wiać będzie słabo i umiarkowanie z kierunku wschodniego.

Ciśnienie wciąż wysokie

Ciśnienie pozostanie wysokie i jeszcze będzie powoli rosnąć. W południe wyniesie od 1027 hPa na zachodzie do 1031 hPa na północnym wschodzie.

Warunki biometeorologiczne znów się pogorszą, co możemy odczuwać pod postacią senności i bólu głowy.

We wtorek bez zmian

We wtorek w pogodzie nic się nie zmieni. Przejaśnienia pojawią się tylko na północnym wschodzie. Po za tym chmury, mgły i smog. Temperatura oscylować będzie w okolicach 10 stopni.

Łukasz Mielczarek/dk/ Twoja Pogoda