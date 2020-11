Premier Morawiecki: Chcemy mieć 20-kilka milionów szczepionek

- Chcemy mieć 20-kilka milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. - Kilka dni temu zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia - przyznał szef rządu. W poniedziałek koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności.

- Szczepionka będzie dostępna oczywiście dla chętnych, ale chcemy, żeby była dostępna w bardzo dużym wymiarze, tak, żeby możliwe wszyscy, w jak najkrótszym czasie mogli się zaszczepić - wyjaśniał premier Morawiecki.

W pierwszej kolejności szczepionka ma być dostępna dla seniorów. Najprawdopodobniej będzie gotowa wiosną.

W środę podpisanie umowy na dostawy szczepionek

- Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji, a więc jesteśmy przy tej umowie również, którą - można powiedzieć - wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką, a w środę planowana jest podpisanie umowy z tymi firmami właśnie już na dostawę konkretnych szczepionek - oświadczył Morawiecki.

ZOBACZ: "Jest, ale niemiecka". Politycy ws. szczepionki na COVID-19

Premier zaznaczył, że Polska otrzyma szczepionki w tym samym czasie, kiedy inne kraje UE.

- Prace nad szczepionką przeciw COVID-19 niosą nadzieję na szybsze pokonanie koronawirusa, ale przestrzeganie obostrzeń pozostaje konieczne – podkreślił premier.

Wideo: Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego

We wtorek premier ma spotkać się z szefami firmy Pfizer, która ogłosiła w poniedziałek, że opracowała szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Szczepionka przeciwko koronawirusowi

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

Premier Morawiecki nazwał informacje dotyczące skuteczności szczepionki "bardzo dobrymi, przełomowymi". - To jest bardzo dobra wiadomość, która niesie nadzieję - zaznaczył.

Szef rządu zastrzegł jednocześnie, że nie jest to szczepionka, "którą tu i teraz możemy dystrybuować", ale - dodał - "jesteśmy bliżej do tego momentu, niż jeszcze wyobrażaliśmy sobie tydzień czy dwa tygodnie temu".

jo/ polsatnews.pl, PAP