Trzynasta edycja show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to już historia. Najlepszy w tym sezonie okazał się Paweł "Czadoman" Dudek, który w finałowym odcinku wcielił się w Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera. Czadoman zdobył Złotą Twoją Twarz oraz czek na 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny. Zobacz finałowy występ zwycięzcy.

Do walki o nagrodę główną stanęli: Gosia Andrzejewicz, Paweł "Czadoman" Dudek, Filip Gurłacz i Marta Gałuszewska. Na otwarcie show pojawili się razem na scenie jako jedna z najpopularniejszych grup disco - Sister Sledge. Z głośników rozbrzmiał wielki hit "We Are Family".

- Czadoman ma jedną łatkę: króla disco. Śpiewa proste, fajne, wpadające w ucho piosenki i tyle - mówiła Ela Romanowska. W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" artysta zaprezentował się z zupełnie innej strony. Zachwycał w rolach Grzegorza Markowskiego, Danuty Rinn czy Felicjana Andrzejczaka, a na końcową kreację wybrał Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera.

ZOBACZ: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - Kacper Kuszewski jako Maria Callas. Zobacz niesamowity występ

- Najważniejsze w tym programie jest to, że można wyrazić siebie poprzez kogoś innego - powiedział przed wejściem do windy. - Dołożę wszelkich starań, żeby przekazać państwu, że po burzy przychodzi spokój - dodał. Jak zareagowali jurorzy na "Jest taki samotny dom"? - Zrobiłeś to, udało się! - Katarzyna Skrzynecka biła brawo.

- Wzruszyłem się, przyznaję - usłyszeliśmy od Adama Strycharczuka. - Pokazałeś potężny profesjonalizm - dodał youtuber. - Niesamowite, jak udało ci się uchwycić fizyczność Cugowskiego. Silny jak skała, głos jak wulkan - zauważył Kacper Kuszewski.

WIDEO: zobacz występ "Czadomana"

- Nie muszę mówić, że jestem zaszczycony, bo chyba to po mnie widać - skomentował triumfator. - Brałem udział w wielu programach, ale nie w takim - dodał. Czek na 100 tysięcy złotych przekazał na Fundację Rak’n’Roll. Gratulujemy!

prz/ Polsat