Adam Strycharczuk zwycięzcą 12. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

- Ja jeszcze się oswajam z tą informacją. Za chwilę mam nadzieję wrócę do siebie, ale jeszcze się trochę pocieszę tą postacią – mówił po programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zwycięzca Adam Strycharczuk, który wcielił się w finałowym odcinku w Violettę Villas i zaśpiewał utwór "List do matki".

W wielkim finale 12. edycji show o miejsce na podium rywalizowali Emilia Komarnicka-Klynstra, Ewelina Lisowska, Łukasz Zagrobelny i Adam Strycharczuk.

"Pękłam"

- Po raz pierwszy udało się komuś wzruszyć mnie do tego stopnia, że uroniłam łzę, jest to niebywała sytuacja, bo do tej pory byłam tym najtwardszym jurorem, ale pękłam – skomentowała występ zwycięzcy – Adama Strycharczuka Małgorzata Walewska, jurorka show.

Dodała, że Adam zaskoczył ją wyborem utworu i wykonaniem bliskim oryginału czyli "nieprawdopodobnie zrobionym głosem damskim.

W rozmowie z polsat.pl i ipla.tv Adam Strycharczuk przyznał, że po zakończeniu show odczuwa pewnego rodzaju pustkę.

- Przede wszystkim będzie mi brakowało ludzi, z którymi tu pracowałem, tej atmosfery, którą tu wytworzyliśmy. Robi mi się smutno w środku, bo uświadomiłem sobie, że to jest koniec - powiedział wzruszony.

- Stworzyliśmy mikrosystem, w którym każdy spełniał określoną rolę, w którym każdy jest dla ciebie. Wspieramy się i wspólnie żyjemy, dobrze się bawimy. Momentami oczywiście są smutki, nawet tragedie zdrowotne czy osobiste, ale druga osoba natychmiast się pojawia i mówi: "Adaś, dawaj, dasz radę". To dzięki takim ludziom mogliśmy przetrwać te dwanaście odcinków - podkreślił.

Na tym nie koniec

Fani programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" mogą odetchnąć z ulgą. Twórcy show zapowiadają kolejną, 13. edycję.

- Mamy tutaj tak wspaniałą ekipę, zarówno ludzi z którymi pracujemy jak i całą ekipę Polsatu, ekipę Endemolu, naszych wykładowców, którzy nas uczyli. Cudowni ludzie, mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać - wspominał Jeremi Sikorski, uczestnik show.

