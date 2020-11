Jak podaje dziennik "Brussels Times", operacje policji odbyły się w zeszłą sobotę w Eupen i La Calamine w Liege. W komunikacie prasowym prokuratura federalna podała, że dwaj nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat stanęli przed sądem ds. nieletnich.

Zostali aresztowani w sobotę pod zarzutem usiłowania ataku terrorystycznego i udziału w organizacji terrorystycznej - poinformował prokurator federalny, cytowany przez krajowego nadawcę RTBF.

Ataki w Paryżu i w Wiedniu

Obaj nagrali wiadomość wideo, w której złożyli przysięgę wierności organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS) i planowali zaatakować co najmniej jeden posterunek policji - informuje z kolei dziennik "De Morgen".

Nastolatkowie zostali aresztowani w sobotę, czyli przed atakiem w Wiedniu, do którego doszło w poniedziałek i do którego przyznało się IS.

W ostatnich tygodniach doszło do kilku ataków terrorystycznych, zwłaszcza we Francji. W połowie października nauczyciel został zamordowany na przedmieściach Paryża po pokazaniu w klasie karykatur Mahometa, a blisko dwa tygodnie później trzy osoby zginęły w w Nicei w ataku nożownika.

- Nasze służby bezpieczeństwa są w gotowości dzień i noc - powiedział telewizji VRT federalny minister sprawiedliwości Vincent Van Quickenborne. Dobrze współpracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami i śledzimy media społecznościowe. Nie ma oczywiście czegoś takiego jak zerowe ryzyko. Ten przypadek pokazuje, że niebezpieczeństwo nie minęło - dodał minister, cytowany przez "Brussels Times".

