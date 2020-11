Zandberg: obecna sytuacja epidemiczna w Polsce to wynik tchórzostwa rządu

- To, że dzisiaj stoimy przed tak dramatyczną sytuacją, to jest wynik tchórzostwa rządu - powiedział o sytuacji epidemicznej w Polsce w programie "Graffiti" w Polsat News lider partii Razem Adrian Zandberg. - Potem za takie tchórzostwo płaci się cenę - dodał. Według niego, "gdyby rząd szybciej wprowadził lockdown, to szybciej moglibyśmy wrócić do normalności".

- W sierpniu przestrzegaliśmy rząd przed tym, żeby nie otwierać szkół, tak jakby nic się nie działo. Proponowaliśmy rządowi, żeby otworzyć szkoły w trybie hybrydowym. Już wtedy były publikacje naukowców, które przestrzegały, że szkoły mogą być bardzo poważnym czynnikiem, który przyspieszy liczbę zakażeń - powiedział Zandberg.

- Później zaproponowaliśmy rządowi, żeby zrobić dwutygodniową przerwę w szkołach, żeby zatrzymać łańcuch zakażeń. Słyszeliśmy za każdym razem, że nie ma takiej potrzeby, a nieoficjalnie słyszeliśmy, że rząd boi się to zrobić - dodał.

- Przez to, że ten lockdown, jest wprowadzany na raty, przez to, że kolejne kroki podejmowane są z dwutygodniowym opóźnieniem będziemy się z tym lockdownem borykać dłużej - stwierdził. Gdybyśmy zareagowali szybciej, to szybciej spadła by liczba zakażeń, szybciej moglibyśmy wracać do normalności - wyjaśnił.

- Odpowiedzialność spoczywa na rządzie. Za chwilę pewnie zacznie się spychanie tej odpowiedzialności na samorządy. A prawda jest taka, że kiedy był czas, żeby dać samorządom władzę, żeby dać decyzyjność dyrektorom szkół, to rząd mówił "nie" - podkreślił.

- Skoro PiS wziął całą władzę i nie chciał się nią podzielić, to cała odpowiedzialność za podejmowane decyzje spada na nich - dodał.

