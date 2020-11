Transpłciowa senatorka, gejowski bar lokalem do głosowania. Wybory w USA

Dwa dni po wyborach USA, zwycięzca głosowania nadal nie jest przesądzony. Łatwiejszą drogę do prezydentury ma Joe Biden, który potrzebuje wygranej w Pensylwanii lub w dowolnych 2 z 5 nierozstrzygniętych stanów. W dwóch z nich prowadzi. Nieoczekiwanie zmniejsza się jednak jego przewaga w Arizonie.

ZOBACZ: Wybory w USA. Biden bliski wygranej, szturm zwolenników Trumpa na centrum wyborczym

Pierwsza transpłciowa senator

30-letnia Sarah McBride wygrała wybory do senatu w stanie Delaware. Jak podała telewizja CNN, to pierwszy w historii przypadek, gdy osoba transpłciowa objęła w USA funkcję senatora stanowego.

"Jestem niesamowicie wdzięczna. To zwycięstwo jest zaszczytem, ale też wyzwaniem - by nasza wizja stała się rzeczywistością, bym najlepiej jak umiem reprezentowała sąsiadów oraz bym udowadniała, co jest możliwe, gdy wszyscy jesteśmy razem" - napisała na Facebooku.

McBride jest nie tylko pierwszą w historii senator transgenderową, czyli osobą, która zmieniła płeć, ale również najwyższą rangą transpłciową przedstawicielką amerykańskich władz. W wyborach pokonała republikanina Steve’a Washingtona.

ZOBACZ: "Biden chce się z ludźmi zakumplować, przy Trumpie i Kaczyńskim krzesła zaczynają się kłócić"

- Poświęciłam swoje dotychczasowe życie walce o to, by ludzie mieli poczucie godności, spokój ducha i uczciwe szanse - mówiła McBride, zapowiadając start w wyborach.

- Zdecydowane zwycięstwo Sary jest mocnym świadectwem rosnącego wpływu liderów transpłciowych na naszą politykę. Daje to nadzieję na lepszą, jaśniejszą przyszłość - powiedziała Annise Parker, była burmistrz Houston, obecna prezes LGBTQ Victory Fund.

Gejowski bar lokalem wyborczym

Z kolei gejowski bar w Teksasie stał się pierwszym tego typu miejscem przekształconym w lokal wyborczy. Wszyscy zarejestrowani wyborcy w hrabstwie Harris w Houston mogli skorzystać z umieszczonych tam 14 maszyn do głosowania.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w USA. Porównanie programów Trumpa i Bidena

- Mamy szczęście, że możemy tworzyć historię, będąc pierwszym barem LGBTQ+, który stał się lokalem wyborczym. Mamy nadzieję, że będziemy drogowskazem dla inkluzywności i humanitaryzmu, w którym każdy kumpel (gra słów "everyBuddy's" - red.) jest mile widziany - powiedział CNN właściciel baru "Buddy's" Christopher Barry.

The energy and excitement around voting in Houston is a drastic change from the past! Buddy’s- A gay bar as a polling location is one of my favorite things to see this election cycle. @HarrisVotes 🏳️‍🌈 #vote #ElectionDay #Election2020 pic.twitter.com/5VyVZPx2FV