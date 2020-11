Premier powołał się na badania. Naukowcy z UW: nieuprawnione wnioski

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował podczas środowej konferencji prasowej, żeby pozostać w domach, ponieważ - jak mówił - według analiz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego każdego dnia wzrost liczby zakażeń na skutek protestów ulicznych może wynosić około 5 tys. osób. - Po miesiącu możemy mieć ok. 150 tys. osób więcej niż mielibyśmy, gdyby każdy trzymał się tych zasad, które określamy - powiedział premier.

Szef rządu odpowiadał także na pytania związane z manifestacjami podczas wieczornego spotkania z internautami.

Czy "Strajk Kobiet" wpływa na ilość zakażonych❓



Czy "Strajk Kobiet" wpływa na ilość zakażonych❓

▶️ Odpowiedź premiera @MorawieckiM podczas sesji Q&A

Już dzień wcześniej naukowcy z UW jednoznacznie napisali jednak, że wyciąganie takiego wniosku jest nieuprawnione.

"Nieuprawnione wyciąganie wniosku"

"W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wpływu aktualnie trwających protestów na rozwój epidemii COVID-19 zespół modelowania epidemiologicznego ICM UW informuje, że w symulacjach założono dwa poziomy skuteczności wprowadzenia stref żółtej i czerwonej na terytorium całego kraju, co przekłada się na prognozowane liczby stwierdzonych przypadków" - wskazano w oświadczeniu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak wyjaśniono, w obecnym stadium rozwoju modelu "nie jesteśmy metodologicznie przygotowani, aby uwzględnić w sposób odpowiedzialny tego typu zgromadzenia jako odrębny czynnik". "W związku z powyższym nieuprawnione jest stwierdzenie, że z modelu ICM UW wynika, iż protesty uliczne mogą zwiększyć liczbę stwierdzonych przypadków z 25 tys. na 31 tys." - podkreślono.

Komunikat ICM w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wpływu aktualnie trwających protestów na rozwój epidemii #COVID19 [3.11.2020]

Zmiana sposoby liczenia chorych

Ostatnie rozporządzenie dotyczące związanych w epidemią ograniczeń wprowadza zmianę sposobu raportowania liczby zakażonych koronawirusem osób. Dotychczas liczbę zakażonych przedstawiano na podstawie dodatnich próbek pobranych w ramach testów finansowanych przez NFZ. Od czwartku raportowana będzie liczba zakażeń na podstawie sumy pozytywnych testów wykonanych zarówno na koszt państwa, jak i prywatnie.

Jak wynika z rozporządzenia z 9 października łączna liczba testów na obecność SARS-CoV-2 wyrażona była jako suma próbek przebadanych na koszt państwa (na podstawie zlecenia przez lekarza) i testów wykonanych prywatnie (na własny koszt). Jednak łączna liczba zakażonych (testów pozytywnych) uwzględniała tylko testy wykonane na koszt państwa.

"Medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są obowiązane przekazywać informację o liczbie wykonanych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, każdego dnia do godziny 10:00, za okres poprzedniej doby, do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, a w przypadku braku dostępu do tego systemu, w postaci elektronicznej, do ministra właściwego do spraw zdrowia" - czytamy w rozporządzeniu.

Zmiany w raportach od 5 listopada

Na mocy rozporządzenia z 23 października laboratoria nie muszą już przedstawiać informacji o liczbie wykonanych testów prywatnych. Jednak od 5 listopada będą musiały codziennie informować liczbie wykrytych zakażeń.

"Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, informację o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków innych niż środki publiczne oraz informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, w przypadku gdy informacje te nie znajdują się w tym systemie" - czytamy w rozporządzeniu z 23 października.

Resort zdrowia w czwartek przekazał informację o 27 tys. 143 nowych zakażeniach koronawirusem. Tym samym bilans przypadków wykrytych od początku epidemii wzrósł do 466 tys. 679.

