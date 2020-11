Postawią 26 nowych fotoradarów. Podano lokalizacje

Wytypowano 26 lokalizacji na terenie 13 województw, w których zostaną ustawione nowe fotoradary. Umowę na ich dostawę i instalację podpisał Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pierwsze urządzenia do pomiaru prędkości mają zostać zainstalowane do końca maja 2021 r., a ostatnie do końca lutego 2022 r.

26 nowych fotoradarów stacjonarnych to urządzenia MultaRadar CD. Ten model jest już wykorzystywany przez system fotoradarowy CANARD. Charakteryzuje go wysoka jakość utrwalonego materiału dowodowego, mała awaryjność, a zdecydowaną zaletą jest możliwość kontroli jednocześnie kilku pasów ruchu. Koszt montażu 26 stacjonarnych urządzeń wyniesie 5,7 mln zł.

Lokalizacje na terenie 13 województw

Fotoradary staną w miejscach, które do tej pory nie były objęte nadzorem z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Wytypowano 26 lokalizacji na terenie 13 województw.

"Są to miejsca, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości. Z przeprowadzonych analiz wynika, że miejsca te powinny zostać objęte kontrolą w pierwszej kolejności" - informuje GITD.

Zintegrowane z systemem CANARD

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, pierwsze z 26 nowych urządzeń mają zostać zainstalowane do końca maja 2021 r., a ostatnie do końca lutego 2022 r. Wykonawca musi przeprowadzić ocenę wskazanych lokalizacji pod kątem uwarunkowań m.in. technicznych. W przypadku braku możliwości montażu fotoradaru w danym miejscu, wykonawca skorzysta z tzw. listy rezerwowej, która została przygotowana przez CANARD na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca musi wykonać również projekty organizacji ruchu, fundamenty, a także przyłącza energetyczne. Nowe urządzenia zostaną zintegrowane z centralnym systemem funkcjonującym w CANARD.

Zakup i instalacja 26 fotoradarów to pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD w ramach realizacji projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Rozbudowa i modernizacja systemu ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu obejmie zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych.

358 nowych urządzeń rejestrujących

W ramach realizacji projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach - 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz 5 urządzeń rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowym.

Zakupionych zostanie także 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących. 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach - sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w ramach systemu CANARD.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

