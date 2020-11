Joanna Górska o zakażeniu SARS-CoV-2 poinformowała w sobotę, 31 października. Test na obecność koronawirusa wykonała trzy dni wcześniej, ale w izolacji, razem z rodziną, jest od poprzedniego poniedziałku.

- Wydaje mi się, że najgorsze już za nami. Mieliśmy bardzo ciężkie trzy dni w ubiegłym tygodniu. Robert ma już negatywny test i zniesioną kwarantannę – poinformowała Górska w Polsat News.

ZOBACZ: Dziennikarka Polsat News Joanna Górska zakażona koronawirusem

Jej partner Robert Szulc przyznaje, że przed wykonaniem testu nie miał żadnych objawów. Przebadał się, bo potrzebował wyniku do wyjazdu na Węgry. – Na test czekałem bardzo długo, wynik dostałem po 99 godzinach. Czułem się bardzo dobrze, byłem na treningu, nie sądziłem, że mogę być zakażony. Dowiedziałem się od Asi, podczas biegania - opowiada.

- Odebrałam wynik i byliśmy w ciężkim szoku, że jest pozytywny. Mimo że Robert już prawie się pakował, okazało się, że nigdzie nie leci i dodatkowo wszyscy będziemy zamknięci - mówi Joanna Górska.

"Najgorszy był stres"

Jak dodaje, "Robert zrobił test w środę, w niedzielę mieliśmy wynik, ja pracowałam w weekend, a mimo to nikogo w pracy nie zaraziłam". - To pozytywna wiadomość. Dobrze, że Nowym Dniu z Polsat News mamy takie zasady - podkreśliła.

Kilka lat temu u Joanny Górskiej zdiagnozowano raka piersi. W październiku ukazała się książka "Dziad. On silny, my silniejsi", którą dziennikarka Polsat News napisała wraz z partnerem Robertem Szulcem.

Pytana przez Przemysława Białkowskiego czy jej wcześniejsze problemy ze zdrowiem wpłynęły na przebieg zakażenia koronawirusem, Górska odpowiedziała: "wpłynęły na stres przed zachorowaniem". - Najbardziej obwialiśmy się, że przez moją historię zdrowotną przebieg choroby będzie bardzo ostry. Zresztą tak mówiła też pani onkolog, że może być ciężko, ale każdy może zupełnie inaczej reagować - podkreśliła.

ZOBACZ: Był szef GIS walczy z koronawirusem. "Jest dużo chorych w gorszym stanie"

- Zanim się człowiek zakazi, nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Najgorszy był stres, jak było źle, czy się czasami nie pogorszy. Te trzy dni, kiedy mieliśmy poważne problemy, wysoką gorączkę, ból głowy, kości mięśni, zastanawialiśmy się czy to już jest szczyt i teraz jest najgorzej, czy najgorzej jeszcze może być. To było stresujące - mówiła dziennikarka.

Jak dodała, "jako że jestem w remisji raka piersi, to nie było dodatkowych restrykcji i leków". - Leczyliśmy się tym, co mieliśmy w szufladzie i osiedlowym sklepiku. Wynik testu Roberta tak nas zaskoczył, że nie byliśmy przygotowani na izolację. Robert miał gorszy przebieg ode mnie - zaznaczyła.

WIDEO: zobacz rozmowę z Joanną Górską i Robertem Szulcem

"Pisali, że ktoś mi zapłacił"

Pytani, co powiedzieliby osobom, które nie wierzą w pandemię, odpowiedzieli, że przekonali się na własnej skórze, że wirus jest. - Kiedy napisałam, że mamy koronawirusa w domu i pojawiły się te informacje na różnych portalach, to były komentarze, że ktoś mi zapłacił za to, żebym powiedziała, że jesteśmy chorzy. Już się do tego przyzwyczaiłam, bo jak chorowałam na raka piersi, to też były komentarze, że ktoś pewnie mi zapłacił za promowanie chemioterapii - mówiła Górska i podkreśliła, że stara się już na takie komentarze nie zwracać uwagi.

ZOBACZ: "Dziad. On silny, my silniejsi". Dziennikarka Polsat News i jej partner o walce z nowotworem

- To są tak bzdurne informacje, że ciężko na ich temat dyskutować. W gronie znajomych mamy osoby, którym jest naprawdę ciężko i które mają dużo problemów w związku ze swoim stanem zdrowia - dodała.

prz/ Polsat News