Policyjni muzycy z całego świata w hołdzie walczącym z pandemią. Jaki utwór zagrali?

W wirtualnym koncercie wzięli udział muzycy z Australii, Austrii, Królestwa Bahrajnu, Państwa Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kolumbii, Czech, Ghany, Gwatemali, Izraela, Włoch, Litwy, Mauritiusu, Nowej Zelandii, Peru, Filipin, Polski, Portugalii, Senegalu, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Korei Południowej, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Wielkiej Brytanii.

Marsz Triumfalny w wykonaniu policjantów

Muzycy z całego świata wykonali pochodzący z opery "Aida" Marsz Triumfalny Giuseppe Verdiego, aby "muzyką wyrazić wdzięczność całej ludzkości oraz by pokazać, że cały świat pozostaje zjednoczony we wspólnej walce z koronawirusem".

Inicjatorem międzynarodowej akcji było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Pandemia koronawirusa zmieniła życie ludzi na całym globie, zmieniła życie każdego z nas. W walce z niewidzialnym wrogiem, swoje życie i zdrowie codziennie narażają miliony walczących „na pierwszej linii frontu”. Utrzymująca się pandemia jest ogromnym wyzwaniem dla różnego rodzaju służb. Również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, na co dzień wykonujący zupełnie inne zadania, zostali skierowani do wykonywania obowiązków związanych ze zwalczaniem skutków pandemii, w tym m.in. sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie" - napisał kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji mł. insp. Janusz Trzepizu.

"Dziękujemy im z całego serca"

"Stan epidemii jest zupełnie nowym doświadczeniem dla większości z nas. To także emocje i refleksje, które towarzyszą przeżywaniu pandemii koronawirusa. Tym bardziej rozumiemy szczególny charakter tego przedsięwzięcia i przesłanie, jakie ze sobą niesie, a wybór Aidy - światowej sławy włoskiej opery skomponowanej przez maestro Giuseppe Verdiego, wydaje się nie być przypadkowy. Marsz Triumfalny w operze oznacza bowiem zwycięski powrót do domu po wygranej bitwie, świętowanie zwycięstwa. Ta symbolika niech nam towarzyszy przez cały czas, zagrzewa do walki, umacnia wiarę i nadzieję w to, że wkrótce wszyscy zwyciężymy" - wyjaśnił.

"Dzisiaj głęboko się kłaniamy i oddajemy hołd tym wszystkim walecznym, odważnym, dzielnym, bezinteresownym wojownikom, mistrzom, bohaterom, obrońcom i dziękujemy im z całego serca" - dodał.

