"Dbajcie o siebie. Oby jak najwięcej z nas przechodziło COVID-19 bezobjawowo lub z objawami, które kładą do łóżka, a nie pod respirator" - zaapelowała dziennikarka Polsat News Joanna Górska, u której wykryto koronawirusa. WIrusa SARS-CoV-2 mają także jej syn Kacper i partner Robert. Kilka lat temu u Joanny Górskiej zdiagnozowano raka piersi. Walkę z nowotworem opisała w wydanej ostatnio książce.

Joanna Górska o zakażeniu SARS-CoV-2 poinformowała w sobotę. Test na obecność koronawirusa wykonała trzy dni wcześniej, ale w izolacji, razem z rodziną, jest od poniedziałku.

"Nasi znajomi, z którymi mieliśmy kontakt, również" - dodała Joanna Górska.

"Wydaje się, że wychodzimy już na prostą"

Jej syn Kacper przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo. "Ja i Robert (Szulc, partner dziennikarki - red.) trochę się pomęczyliśmy. Gorączka, ból pleców, głowy, oczu i kości, duszący kaszel. Wydaje się, że wychodzimy już na prostą" - napisała prezenterka.

Joanna Górska zaapelowała, aby nie bagatelizować COVID-19, "bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie reakcja organizmu".



"Dbajcie o siebie, uważajcie. Oby jak najwięcej z nas przechodziło COVID-19 bezobjawowo lub z objawami, które kładą do łóżka, a nie pod respirator" - napisała na Instagramie.

Joanna Górska o swojej walce z rakiem

Kilka lat temu u Joanny Górskiej zdiagnozowano raka piersi. W październiku ukazała się książka "Dziad. On silny, my silniejsi", którą dziennikarka Polsat News napisała wraz z partnerem Robertem Szulcem.

Książka jest zapisem miesięcy wspólnej walki z rakiem. To również zapis choroby postrzeganej z dwóch stron - samej chorej i osoby jej towarzyszącej.

Silny "dziad: miał swój wymiar fizyczny - ulokowany w jej ciele - i psychiczny. Można by nawet rzec, że zamieszkał z nimi na dłużej. Teraz oboje mogą już o nim mówić, choć nadal towarzyszą temu emocje. Bo zapomnieć to wszystko, co chorobie towarzyszy, jest bardzo trudno.

