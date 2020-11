Zlikwidowane laboratoria, zatrzymani chemicy. Uderzenie CBŚP w biznes narkotykowy

Jak przekazała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz, jedna z akcji miała miejsce w Bystrzycy Kłodzkiej.

- Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali obywatela Czech, podejrzanego o produkcję znacznych ilości narkotyków. W jego mieszkaniu znajdowało się zaaranżowane laboratorium służące do produkcji narkotyków wraz z gotowym produktem w różnej fazie poreakcyjnej - przekazała we wtorek rzeczniczka.

Hurtowe ilości

W lokalu były kilkudziesięciolitrowe beczki z substancjami poreakcyjnymi, 130 gramów kryształu metamfetaminy, co - jak podaje CBŚP - stanowi 1,3 tysięcy porcji dilerskich. Z kolei w kolbach reakcyjnych było blisko 5 litrów cieczy zawierającej metamfetaminę, z czego mogło powstać kolejnych 60 tys. porcji. Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej zarzut wytwarzania substancji psychotropowych, a następnie decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Nadkom. Jurkiewicz poinformowała we wtorek także o działaniach CBŚP z Wrocławia. Funkcjonariusze z Dolnego Śląska zatrzymali 37-latka podejrzanego o produkcję amfetaminy. Mężczyzna w wynajętym mieszkaniu posiadał 28 kg narkotyku w postaci soli, z czego można uzyskać 280 tysięcy porcji. - Amfetamina była zapakowana w 28 hermetycznych worków i przygotowana już do sprzedaży hurtowej. Według funkcjonariuszy, przejęte narkotyki miały trafić na rynek woj. dolnośląskiego - przekazała policjantka.

Ten mężczyzna usłyszał w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu zarzut wytwarzania znacznych ilości narkotyków, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Podejrzany został aresztowany.

2,2 tys. porcji metamfetaminy

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK prowadzi także śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na polecenie prokuratora CBŚP dokonało w Jeleniej Górze likwidacji linii produkcyjnej metamfetaminy.

- Przejęto 2,2 tys. porcji dilerskich metamfetaminy, blisko 1,2 kg pseudoefedryny oraz różnego rodzaju urządzenia, przedmioty i odczynniki niezbędne do produkcji narkotyku - przekazała nadkom. Jurkiewicz. Podczas akcji zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w produkcji narkotyków, w tym chemika odpowiedzialnego za cały proces.

Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyznom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Trzech z nich, decyzją sądu, zostało tymczasowo aresztowanych. Czwarty podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

