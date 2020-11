Śledczy wyjaśniają okoliczności zbrodni w Głowaczowej na Podkarpaciu, gdzie w poniedziałek 15-latek zabił o dwa lata starszą siostrę. Zaatakował ją nożem i pałką, a po wszystkim zadzwonił na pogotowie i powiedział, co zrobił. Na jaw wychodzą nowe okoliczności tragedii.

O tragedii informowaliśmy wczoraj, miało do niej dojść ok. godz. 18. Ratownicy na miejscu rozpoczęli reanimację, niestety, nie udało się jej uratować.

Teraz na jaw wychodzą kolejne fakty. Gdy doszło do ataku, rodzeństwo było samo w domu. Po wszystkim 15-latek zaniósł ciało siostry do piwnicy. Następnie zadzwonił na numer 112 i opowiedział, co się stało.

Gdy razem z karetką na miejsce przyjechali policjanci, zastali chłopaka z nożem w ręku. Na widok policjantów szybko go odłożył.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną tragedii. Chłopak miał powiedzieć jednemu z policjantów, że do zabójstwa siostry namawiały go głosy, które słyszał w głowie.

- Leczył się na inne dolegliwości, onkologicznie, nie leczył się psychiatrycznie - poinformował Jacek Żak, prokurator rejonowy w Dębicy.

Zbrodnia wstrząsnęła Dębicą. To tam do liceum chodziła 17-letnia Natalia. Jej rówieśnicy otrzymali pomoc psychologiczną.

- Są w szoku, niewiele mówią, cisza, powiły się emocje, płacz. To jest dla nas bardzo trudne - powiedziała Ludmiła Stelmach-Kołodziej, wicedyrektor I Liceum w Dębicy.

Policja zabezpieczyła notatki 15-latka oraz jego komputer. Testy nie wykazały ani alkoholu, ani narkotyków w jego organizmie. Rodzina, z której pochodzi, nigdy nie miała kłopotów z prawem.

Wniosek o skierowanie do schroniska dla nieletnich

- Dziś będzie przesłuchiwany z udziałem obrońcy, a następnie zostanie zastosowany wniosek do sądu o skierowanie do schroniska dla nieletnich - zapowiedział prokurator Żak.

Na razie 15-latek jest w policyjnej izbie dziecka. Przyznał się do zabicia siostry. Prokurator chce mu postawić zarzut zabójstwa. Kwestią otwartą pozostaje, czy będzie odpowiadał jak dorosły.

