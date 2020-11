Ktoś strzelił do chłopców w szkolnym sadzie. Nastolatek nie żyje

16-letni obywatel Kazachstanu został śmiertelnie postrzelony w miejscowości Kluczkowice (woj. lubelskie). Ustalanie okoliczności postrzelenia rozpoczęła prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Tragedia w sadzie

Dramat rozegrał się w niedzielę wieczorem, około godz. 20:30. Trzech chłopców, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kluczkowicach udało się do pobliskiego sadu, żeby zebrać jabłka. Uprawa jest położona około 100 metrów od internatu. Sad należy do szkoły i uczniowie mogą do niego chodzić, aby korzystać z rosnących tam owoców - ustaliła reporterka Polsat News Katarzyna Niećko.

Także to wyjście odbywało się za wiedzą i zgodą dyrekcji szkoły. Będąc w sadzie uczniowie zauważyli, że jadący pobliską drogą samochód zatrzymuje się. Chłopcy przykucnęli, gdy z auta ktoś wysiadł i strzelił w ich stronę.

ZOBACZ: Marokańczyk zastrzelony w hotelu w Katowicach. Aresztowano podejrzaną

- 16-letni obywatel Kazachstanu został śmiertelnie postrzelony w Kluczkowicach w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim ustala wszystkie okoliczności - powiedziała prokurator Agnieszka Kępka.

Zmarły obywatel Kazachstanu był mieszkańcem szkolnego internatu w Kluczkowicach, przebywał tam w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. - Kilku mieszkańców tego internatu wyszło do pobliskiego sadu, wtedy padł strzał. Mimo reanimacji obywatel Kazachstanu zmarł - dodała Kępka.

Nie było konfliktów

- Prokurator przeprowadził oględziny na miejscu. Trwają przesłuchania. Sekcja zwłok będzie wykonana w środę - poinformowała prokurator Kępka.

Dyrektor internatu rozważa m.in. dramatyczną w skutkach pomyłkę.

- Jest zwierzyna łowna w tych okolicach. Natomiast myśliwi jeżeli polują, to zgłaszają to i zabezpieczają teren. Ale nie polują w odległości stu metrów od internatu - powiedział Lech Borkowski, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim. - To wydarzyło się bardzo blisko budynku, w którym mieszkali ludzie - dodał dyrektor.

ZOBACZ: Kluczkowice. 16-latek śmiertelnie postrzelony w pobliżu internatu

Pedagog uważa także, że podłożem zdarzenia nie mogły być konflikty.

- Nie było nigdy żadnych konfliktów, oni się bardzo ładnie aklimatyzowali z Polakami, nie było waśni narodowościowych, oni się przyjaźnili - powiedział dyrektor w rozmowie z reporterką "Wydarzeń".

Funkcjonariusze kryminalni lubelskiej policji we wtorek nadal zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia.

WIDEO - Niewyobrażalna tragedia mówią pracownicy Zespołu Szkół w Kluczkowicach

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 2 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, "Wydarzenia"