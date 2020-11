Zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków? "Analizujemy sytuację"

- To nie tylko państwo jest właścicielem, który obsługuje służbę zdrowia, wiele szpitali to szpitale miejskie. To musi być wspólne działanie państwa. Na tym etapie pandemii nie ma miejsca, by popełniać błędy - mówił gość Polsat News.

Zasiłki i tryb zdalny

"Strona samorządowa zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych na poziomie nauczania początkowego. Duży wzrost liczby zachorowań, absencja nauczycieli i uczniów coraz bardziej uniemożliwia efektywne sprawowanie opieki i prowadzenie nauczania. Wnosimy o rozważanie powrotu do systemu zasiłków dla opiekunów oraz czasowego zamknięcia tych placówek (w przypadku żłobków i przedszkoli) lub przejście na tryb zdalny" - czytamy w wspólnym stanowisku strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Pytany czy rozważany jest pomysł zamknięcia żłobków i przedszkoli oraz powrót do trybu zasiłków Szefernaker przekazał, ze "nie wydaje mu się, żeby na dziś ten pomysł był możliwy".

- To nie jest tak, że nie analizujemy sytuacji i nie obserwujemy tego, jakie będą kolejne obostrzenia - dodał.

Ile placówek pracuje stacjonarnie?

W poniedziałek, według informacji uzyskanych od kuratorów oświaty, w trybie stacjonarnym pracowało 14 599 przedszkoli oraz innych placówek wychowania przedszkolnego, co stanowi 95,7 proc. - podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak przekazało MEN zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów, w poniedziałek w trybie stacjonarnym pracowało 14 599 (95,7 proc.) przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Według danych MEN, 345 placówek pracowało w trybie mieszanym (2,2 proc.) oraz 316 (2,1 proc.) w trybie zdalnym. Ponadto 12 818 (95,2 proc.) szkół podstawowych w zakresie nauki klas I-III pracowało w trybie stacjonarnym, natomiast 645 (4,8 proc.) - w trybie zdalnym lub hybrydowym. Od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada w całym kraju została wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz dla słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Taki tryb nauki dotyczy około 1 mln 800 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych i blisko 2 mln uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych, według najnowszych wytycznych związanych z pandemią koronawirusa, pozostała bez zmian.

