Trzaskowski: najważniejsze decyzje dotyczące koronawirusa powinny być konsultowane z samorządami

"Walka z koronawirusem wymaga zgody i koordynacji ponad wszelkimi podziałami politycznymi, kompetencyjnymi i terytorialnymi. Współpraca na linii rząd-samorządy jest kluczowa" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki przed spotkaniem z prezydentami największych polskich miast. "Sytuacja jest trudna, ale nigdy się nie poddamy się i wspólnie wygramy z wirusem!" - dodał premier.

Oczekiwania samorządów: izolatoria i zasiłki

Unia Metropolii Polskich wystosowała przed spotkaniem z premierem apel do Mateusza Morawieckiego o to, aby zwiększyć dostęp do diagnostyki w kierunku zakażenia COVID-19, zwiększyć bazę miejsc szpitalnych dla chorych na koronawirusa bez dalszego ograniczania pacjentów, którzy nie mają wirusa SARS-CoV-2. Włodarze zrzeszeni w Unii chcą rozbudowania bazy izolatoriów dla osób zakażonych, które mają bliskich z grupy podwyższonego ryzyka i nie powinny odbywać kwarantanny w domu oraz dla pacjentów opuszczających szpitale, wymagających kontynuacji opieki medycznej na podstawowym poziomie.

Samorządy chcą także wsparcia dla transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego, płynnego finansowania świadczeń zdrowotnych związanych z koronawirusem, wzmocnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Unia Metropolii oczekuje także szerokiej kampanii prospołecznej obejmującej m.in. akcję informacyjną dla społeczeństwa, o tym jak należy zachowywać się w czasie pandemii oraz organizację systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych zakażonych COVID-19, przywrócenia zasiłku opiekuńczego dl rodziców i opiekunów dzieci młodszych do III klasy szkoły podstawowej włącznie oraz przywrócenie 100 proc. zasiłku chorobowego dla osób, które są w okresie kwarantanny.

Trzaskowski: strategię konsultować z samorządem

- Spotykamy się po raz czwarty z panem premierem, ale pan premier nie udzielił nam informacji w sprawie strategii, którą rząd chce wcielać w życie. Bardzo często nasze postulaty, pytania pozostają bez odpowiedzi. My oczywiście współpracujemy z rządem i deklarujemy chęć dalszej współpracy, tylko chcielibyśmy być traktowani w sposób partnerski - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji online prezydentów polskich miast po spotkaniu z prezesem Rady Ministrów.

- Uważamy, że te wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące walki z koronawirusem powinny z nami być konsultowane, mamy swoje własne propozycje, które zawarliśmy w apelu - powiedział prezydent stolicy.

