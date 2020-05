Małżeństwo z Krzczonowic w woj. świętokrzyskim opiekuje się niepełnosprawnym wnukiem, którego porzuciła matka. Igor wymaga leczenia i rehabilitacji, a to kosztuje. By dziadkowie dostali pomoc od państwa, np. 500 plus, muszą zostać rodziną zastępczą. Problem w tym, że takie rozprawy w czasie pandemii są przesuwane na późniejsze terminy. Materiał "Interwencji".

46-lenia pani Aneta i jej 63-letni mąż pan Edmund od prawie dwóch lat wychowują niepełnosprawnego wnuka, a od kilku miesięcy z powodu pandemii walczą o przetrwanie.



- Rodzina wymaga sporego wsparcia finansowego, rzeczywiście nie może skorzystać z własnych środków i możliwości, bo ich nie ma - przyznaje w rozmowie z "Interwencją" Joanna Borkowska z ośrodka pomoc społecznej w Ćmielowie.

Porzuciła syna i wyjechała



Pani Aneta i pan Edmund mają dwie córki. Młodsza Aleksandra kiedy miała 17 lat zaszła w ciążę. Jeszcze przed porodem okazało się, że dziecko jest chore.



- Na USG w 3D wyszła wada rozwojowa, polega na zanikaniu tkanki mózgu. Dziecko nie ma takiego mózgu jaki powinno mieć tylko jest płyn. Jest świadomość, że mogło i może nawet w każdej chwili może umrzeć - przyznaje pani Aneta.

ZOBACZ: Cieszyła się autem dwa dni. Później zapukała policja



Córka pani Anety i pana Edmunda w grudnia 2018 roku urodziła niepełnosprawnego Igora. Niestety syna porzuciła i wyjechała. Wnuczkiem zajęli się dziadkowie.



- On się urodził 12 grudnia 2018 roku, a ja już dwa tygodnie później miałam opiekę prawną nad nim. Ona nie chciała się nim zajmować, bardzo ją nie interesowało to dziecko. Jak byłam w ciąży z Olą, z jego matką, lekarz mi powiedział w 5. miesiącu ciąży, że jest rak szyjki macicy i żebym usunęła ciążę ze wszystkim, a ja powiedziałam "nie"! I to jest przykre, że teraz odeszła - mówi "Interwencji" pani Aneta.

Wideo: Matka porzuciła Igorka. Dziadkowie nawet bez 500 plus



Kilka miesięcy temu córka pani Anety stała się pełnoletnia, swojego dziecka nadal wychowywać nie chciała. Dziadkowie zaczęli więc walczyć w sądzie o bycie rodziną zastępczą dla Igora. Potrzebują pieniędzy na jego leczenie. Pani Aneta przerwała pracę, a pan Edmund pracuje dorywczo. Niestety bez postanowienia sądu świadczeń nie dostaną. A rozprawę z powodu pandemii odwołano.

Dziadkowie potrzebują wsparcia natychmiast



- Nie mogę otrzymać świadczeń tych, które brałam na dziecko będąc opiekunem prawnym. Chodzi o 500 plus, zasiłek pielęgnacyjny, rodzinne. Jak ostatnio dzwoniłam do sądu to okazało się , że w maju też może nie być rozprawy i nie wiadomo kiedy ona się po prostu odbędzie - wylicza pani Aneta.



- W przypadku świadczeń obligatoryjnych to jest katalog zamknięty osób, które mogą ubiegać się o tą pomoc. To rodzice, opiekun faktyczny, rodzina zastępcza spokrewniona, ale wszystko musi mieć umocowanie prawne – tłumaczy Joanna Borkowska z Ośrodka Pomoc Społecznej w Ćmielowie.

ZOBACZ: Motocyklista wywalczył 200 tys. zł odszkodowania. Sprawa nabrała tempa po reportażu "Interwencji"



- Zagrożenie pandemii spowodowało to, że musieliśmy rekomendować ograniczenie wokand. W porozumieniu z prezesami sądów rekomendowaliśmy trzy przypadki, w których wokandy się odbywają. Pierwsze to są oczywiście rozprawy aresztowe, drugi to jest przypadek praw dziecka, trzeci przypadek, gdzie chodzi o zdrowie psychiczne, ale jeśli chodzi o sam rytm rozpraw i orzecznictwo to decyzję podejmują oczywiście sądy - informuje "Interwencję" Agnieszka Borowska z Ministerstwa Sprawiedliwości.



Dziadkowie potrzebują wsparcia natychmiast. Interweniowaliśmy więc w sądzie i sprawa nabrała tempa.



- Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej nie należą do kategorii pilnych, natomiast prezes sądu, który uzyskał informacje o faktycznie tragicznej sytuacji rodziny może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej. W najkrótszym możliwym terminie, dokładnie 18 maja o godz.12, ta sprawa się odbędzie. To wszystko „na świeżo”, dzięki państwa interwencji w zasadzie - przyznaje Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.

WIDEO - Pogoda - czwartek, 7 maja - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ml/ "Interwencja"