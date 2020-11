214. tydzień lockdownu w USA. Pandemia wciąż trwa, a Covid-19 zmutował do postaci Covid-23 infekującego ludzkie mózgi. Zarażeni Amerykanie są wyrywani ze swoich domów i umieszczani w obozach kwarantanny znanych jako Q-Zones - tak Michael Bay, reżyser znany z "Transformers", "Armageddon" czy "Pearl Harbor", przedstawia świat w najnowszym thrillerze "Songbird".

Miłość w cieniu pandemii

Od kilku dni w sieci możemy znaleźć zwiastun tej pandemicznej produkcji.

W filmie poznajemy historię kuriera Nico (w tej roli KJ Apa znany m.in. z serialu "Riverdale") odpornego na śmiertelny patogen oraz jego ukochanej Sary (Sofia Carson). Lockdown uniemożliwia im spotkanie. Kontaktują się przez internetowe komunikatory. Kobieta jest jedyną bliską Nico osobą, która przeżyła pandemię. Gdy zostaje zakażona, ten za wszelką cenę próbuje ją uratować.

"Pozbawiony wrażliwości"

Już sam trailer skłonił krytyków i internautów do wyrażenia krytycznych opinii.

"Film wydobywa to, co najgorsze z ostatnich miesięcy, jest pozbawiony wrażliwości. (…) Próbowano nakręcić zbiorową panikę na Covid-19 dla celów rozrywkowych i zarobienia dużych pieniędzy" - pisze "The Guardian".

"Nie mogę oceniać filmu, bo go nie widziałem, ale zwiastun opowiada o ludzkich obawach przed pandemią i zmuszaniem do przestrzegania stanu wojennego. Już widzimy, jak te lęki odbijają się na najsłabszych. A to jest w kiepskim guście" - czytamy z kolei w jednym z komentarzy pod zwiastunem.

I can't judge the movie bc I haven't seen it, but the trailer plays on people's fears about the pandemic and being forced into obeying martial law. we are already seeing those fears play out in anti maskers at the expense of the most vulnerable. this is in such poor taste