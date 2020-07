Wypowiedzenie "konwencji antyprzemocowej". "Składamy formalny wniosek"

- Przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej - poinformował w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Ten resort, którym przyszło mi kierować uczyniły na przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele, aby pokazać, że walka z przemocą wobec kobiet, z przemocą domową jest naszym priorytetem - podkreślił Ziobro.

- Dokonaliśmy takich zmian w prawie, o których wielokrotnie mówili przedstawiciele Lewicy czy środowisk liberalnych, ale oni mówili, a myśmy to zrobili. Robiliśmy to w sposób wolny od ideologii - mówił minister.

ZOBACZ: Kobiety znów wyszły na ulice. Chodzi o konwencję antyprzemocową

- Polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów jeżeli chodzi o standard ochrony kobiet przed przemocą. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że my występując z inicjatywą konwencji stambulskiej chcemy działać na rzecz obniżenia standardu ochrony kobiet, to jest jedno pytanie: w jakim zakresie polskie prawo nie odpowiada i nie spełnia wymogów określonych w tej konwencji? - pytał Ziobro.

- Mam dobrą informację, że polskie prawo jest wzorcowe w tym względzie i spełnia wszystkie wymagania, które są określone w konwencji w zakresie ochrony przed przemocą wobec kobiet - odpowiedział.

"Fakty stoją za nami"

Jak stwierdził Ziobro, "jeśli ktoś stawia zarzut, że wypowiedzenie tej konwencji ma związek z obniżeniem ochrony kobiet przed przemocą to jest to, by nie użyć mocnych słów, oburzająca propaganda i po prostu kłamstwo".

- Popatrzmy na fakty a nie na słowa, popatrzmy na czyny, a nie na propagandę. Fakty stoją za nami. To my doprowadziliśmy do takich zmian w polskim prawie, które wzniosły na najwyższy standard europejski i światowy normatywną ochronę kobiet przed przemocą - podkreślił.

ZOBACZ: Jurek: żądamy wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej i ochrony polskich dzieci

- Dlaczego chcemy wypowiedzenia tej konwencji? Jest to związane z inną warstwą, która została trochę przebiegle wprowadzona do zapisów tej konwencji. Na pierwszy rzut oka skoncentrowanej na przeciwdziałaniu przemocy domowej - mówił Ziobro.

- W tej konwencji znalazły się też zapisy o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe. Jednym z nich jest konstruowanie pojęcia tzw. płci kulturowej, w opozycji do płci biologicznej, czyli prowadzenie do wniosku, że biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, tylko, ze to jest kwestia wybory społeczno-kulturowego, którego każdy może dokonywać - tłumaczył minister.

- Z tym ideologicznym założeniem jest związany nakaz, by zmieniać edukację dzieci w szkołach w zakresie tego rodzaju nauki, postaw i przekonań młodego polskiego pokolenia uczniów, by przyjmowali tego rodzaju fałszywe z gruntu założenia - dodał.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

"Zagrożenie dla polskiej tradycji rodziny"

W konwencji znajduje się zapis, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. "honor" nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych jej zakresem. Konwencja określa również tzw. płeć społeczno-kulturową, która oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r. Już wtedy budziła ona kontrowersje; przytaczano argumenty o jej niezgodności z konstytucją oraz o tym, że stanowi zagrożenie dla polskiej tradycji rodziny.

ZOBACZ: Bosak chce wypowiedzenia konwencji stambulskiej

W miniony czwartek w TV Trwam minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że Polska złożyła zastrzeżenia do konwencji. Szefowa MRPiPS powiedziała w sobotę, że decyzja o wypowiedzeniu tzw. konwencji stambulskiej jeszcze nie została podjęta.

Zaznaczyła, że trwają w tej sprawie analizy. - Nie możemy pozwolić na narzucanie Polsce jakichkolwiek treści ideologicznych, które nie są zgodne z polską konstytucją i zasadami obowiązującymi w naszym kraju - powiedziała Maląg i podkreśliła, że decyzja będzie podjęta z zachowaniem praw wynikających z zapisów konwencji, z którymi nasz kraj się zgadza.

WIDEO - 35 strażaków na kwarantannie po stwierdzeniu zakażenia u jednego z nich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News