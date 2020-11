Szef MSW Austrii Karl Nehammer obwinił we wtorek za atak w Wiedniu zwolennika dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Jak podała austriacka policja, w poniedziałkowym zamachu w centrum stolicy zginęło dwóch mężczyzn i kobieta. Agencja Reutera poinformowała rano, że w szpitalu zmarła kolejna ofiara. Według austriackiego MSW policja dokonuje przeszukań domów w Wiedniu i zatrzymań.

Szef MSW nazwał sprawcę zamachu "islamskim terrorystą". To jedyny znany na razie napastnik, został on zastrzelony przez policję.

Przeszukany dom sprawcy

- O godz. 6 rano we wtorek odbyła się konferencja ministra spraw wewnętrznych i szefa policji. Najważniejsze informacje są takie, że jest 15 osób rannych w tym 7 ciężko. Trzy osoby zginęły, dwie ofiary to kobieta i mężczyzna oraz zastrzelony terrorysta, określany jako islamski. Został zidentyfikowany. Wkroczono do jego mieszkania i stwierdzono, że jest zainteresowany islamskimi grupami terrorystycznymi - powiedział w Polsat News Sławomir Iwanowski dziennikarz pisma Polonii austriackiej "Polonica".

Nieco później we wtorek agencja Reutera poinformowała o zgonie kolejnej ofiary ataku, która zmarła w szpitalu.

- Atak w Wiedniu to próba osłabienia i podzielenia naszego demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef austriackiego MSW. - Nie pozwolimy, aby nasze podstawowe prawa zostały nam odebrane - podkreślił Karl Nehammer.

- Minister spraw wewnętrznych podkreślał, że jest to atak na demokrację i tolerancję, która wyróżnia Republikę Austrii - stwierdził Iwanowski w Polsat News.

Poszukiwani pozostali sprawcy

Minister poinformował, że najprawdopodobniej napastników było więcej, śledztwo w sprawie ataku trwa. Polityk dodał, został już przeszukany dom jedynego - jak na razie - znanego sprawcy, który został zastrzelony przez policję. ZOBACZ: Austria: ataki w centrum Wiednia. Są zabici, wielu rannych Z kolei szef austriackiej policji nie udzielał szczegółowych informacji o zamachu. - Policja zebrała ponad 20 tysięcy nagrań, które są analizowane. Pochodzą z monitoringu i od mieszkańców Wiednia - stwierdził Iwanowski w Polsat News. - Policja jest powściągliwa, jeżeli chodzi o udzielanie informacji. Dziennikarze zadawali wiele pytań, można się domyślać, że policja wie więcej niż chce przekazać - powiedział Iwanowski w Polsat News. - Swoją pomoc zaoferowały Niemcy i Węgry. Austria skorzysta z niej, jeśli zajdzie taka potrzeba - przekazał Nehammer. To był atak na zwykłych ludzi - Nikt nie spodziewał się w Wiedniu, do tej pory mieście spokojnym, takiego ataku terrorystycznego - dodał polski dziennikarz, który tam pracuje. - Dziennikarze zastanawiają się, czy ta sytuacja ma związek z tym, że na ulicy, gdzie doszło do ataku jest synagoga. Była ona jednak zamknięta, można się domyślić, że terroryści zdawali sobie z tego sprawę. Strzelali do ludzi, którzy siedzieli w ogródkach przy lokalach - powiedział Iwanowski. - Wydaje się, że dzień nie był przypadkowo wybrany. Właśnie od dziś, w nocy z poniedziałku na wtorek jest wprowadzony lockdown , czyli ograniczenie wyjść między godziną 22 a 6 rano. Będą też zamknięte lokale gastronomiczne. To był więc ostatni moment, bo była dobra pogoda i było bardzo dużo ludzi na ulicach. Dużo ludzi siedziało na zewnątrz lokali, chociażby ze względu na koronawirusa. Zamach był wymierzony w przeciętnych ludzi, którzy chcieli miło spędzić wieczór - powiedział Sławomir Iwanowski. ZOBACZ: Zamach w Manchesterze. Ochroniarz nie zatrzymał terrorysty. Bał się oskarżenia o rasizm Według polskiego dziennikarza władze stolicy Austrii wprowadziły nadzwyczajne środki ostrożności po ataku.

- Dzieci w Wiedniu są we wtorek zwolnione z obowiązku szkolnego, policja apeluje, aby do pierwszej dzielnicy Wiednia, a więc do centrum, nie przyjeżdżać bez ważnego powodu, jakim jest na chociażby praca - powiedział Iwanowski. WIDEO - Polski dziennikarz Sławomir Iwanowski o ataku terrorystycznym w Wiedniu

