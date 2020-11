W stolicy Austrii trwa obława. Policja zatrzymała jednego z napastników.

Moment, gdy w Wiedniu było słychać strzały, zarejestrowali mieszkańcy Wiednia. Na nagraniach widać m.in. terrorystów.

Napastnicy, którzy zaatakowali synagogę, są uzbrojeni. Jest ich kilku.

Policja: są poszkodowani w ataku

Wiedeńska policja potwierdziła, że doszło do strzelaniny. Wystąpiła z apelem do mieszkańców miasta.

"Strzały oddano w dzielnicy Śródmieście. Są poszkodowani. Trzymaj się z dala od wszelkich miejsc publicznych, nie korzystaj z komunikacji miejskiej. Nie udostępniaj żadnych filmów ani zdjęć" - napisała na Twitterze.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!