Po atakach w Wiedniu środki bezpieczeństwa zaostrza Antwerpia. Mieszka tam liczna diaspora żydowska

Belgijskie miasto Antwerpia, w którym mieszka liczna diaspora żydowska, we wtorek zaostrzyło środki bezpieczeństwa po atakach terrorystycznych w Wiedniu, przeprowadzonych m.in. w pobliżu synagogi.

Rzecznik burmistrza Antwerpii Barta De Wevera potwierdził, że w okolicy stacji kolejowej zamieszkanej przez społeczność ultraortodoksyjnych Żydów wprowadzono dodatkowe środki ostrożności.

Decyzję podjęto po tym, jak w poniedziałek wieczorem uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień w kilku miejscach w centrum stolicy Austrii. W atakach zginęły cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych, z których siedem jest w stanie zagrażającym ich życiu.

Atak jest "możliwy i prawdopodobny"

Jeden z napastników, których według władz było prawdopodobnie czterech, został zabity przez policję. Szef MSW Austrii Karl Nehammer powiedział we wtorek, że był on zwolennikiem dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS).

Belgijskie media donoszą, że władze nie podniosą poziomu zagrożenia dla społeczności żydowskiej w Belgii, który utrzymuje się na poziomie trzecim w czterostopniowej skali. Oznacza ona "poważne zagrożenie", w przypadku którego atak jest "możliwy i prawdopodobny". Dla ogółu Belgii poziom zagrożenia jest na poziomie drugim.

Cytowany przez dziennik "Nieuwsblad" przedstawiciel społeczności żydowskiej Michael Freilich z zadowoleniem przyjął decyzję władz Antwerpii. Jak zaznaczył, w obecnych okolicznościach wszyscy powinni zachować szczególną czujność.

Odrodzenia terroryzmu salafickiego

Forum Organizacji Żydowskich oświadczyło, że nieodpowiedzialną decyzją rządu belgijskiego byłoby wycofanie żołnierzy z ulic "w świetle odrodzenia się terroryzmu salafickiego" w Europie.

Licząca ok. pół miliona mieszkańców Antwerpia ma historyczne związki ze społecznością żydowską. Obecnie w tym mieście żyje około 18 tys. osób tego wyznania. Większość z nich zalicza się do wspólnoty ortodoksyjnej.

WIDEO - "Ameryka Wybiera". Wydanie specjalne poświęcone wyborom prezydenckim w USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ PAP