KE zwraca się do Polski o wyjaśnienia ws. Izby Dyscyplinarnej SN

"Wysłałem list do polskiego ministra ds. europejskich, zwracając się o wyjaśnienia w sprawie kolejnej obawy dotyczącej sytuacji w Izbie Dyscyplinarnej" - napisał na Twitterze Reynders. Jak zaznaczył, chodzi o uchylanie immunitetów sędziom w kontekście ewentualnych postępowań karnych przeciwko nim.

Today, I sent a letter to 🇵🇱Minister of EU Affairs to request clarifications on another concern regarding the situation of the Disciplinary Chamber, more precisely on cases against judges for the waiving of immunity in the context of possible criminal investigations. #RuleOfLaw