Oszust przebrał się za dżina. Lekarz uwierzył i wydał fortunę na "magiczną" lampę

Khan zgłosił się na policję w zeszłą niedzielę. Zeznał, że lampę do złudzenia przypominającą tą z opowieści o Aladynie, zaoferował mu człowiek podający się za okultystę.

Podczas specjalnie zaaranżowanego seansu oszust miał przywołać postać przypominającą dżina. Lekarz był przekonany, że istota wyszła z lampy po jej potarciu. Gdy jednak Khan sam próbował dotknąć dżin, lub lampy, "okultysta" przekonywał, że jest to zbyt niebezpieczne.

Kupiec zapragnął kupić artefakt, który według zapewnień sprzedawców, miał przynieść mu bogactwo i szczęście. Sprzedawcy początkowo zaproponowali zaporową cenę - 20 mln rupii (ok. 1 mln złotych). Po długich negocjacjach, cena za lampę spadła do 7 mln rupii (ponad 370 tys. złotych).

In UP's Meerut a London-returned Dr Laeek Khan reports cheated by two men who claimed to be 'tantriks' and sold him 'Aladdin Ka Chirag' for Rs 2.5 crore promising that it could fulfil all his wishes and will make him a billionaire. Well this is completely astonishing.. pic.twitter.com/yS27Ywh2oW