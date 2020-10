Premier Mateusz Morawiecki przekazał w piątek, że dzień wcześniej "były próby zaproszenia przedstawicieli opozycji do rozmów" dotyczących protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jednak "nie zostały przyjęte".

- Ponawiam zaproszenie na poniedziałek, ponieważ trzeba rozmawiać. Jesteśmy gotowi rozmawiać i przedstawić propozycje kompromisowe, które będą następnie szybko ubrane w formę ustawy i temat zostanie wyjaśniony - powiedział Morawiecki.

Zapewnił, że jest otwarty na uzgodnienia, które w pełni uspokoją większość protestujących.

PO: kobiety mówią swoim głosem, trzeba zwrócić się do nich

Rzecznik PO Jan Grabiec, zapytany, czy jego partia odpowie na zaproszenie premiera, stwierdził, że "odpowiedzialny rząd powinien rozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami protestujących".

Zwrócił uwagę, że protestujące kobiety wyłoniły komitet, który ich reprezentuje. - Bardzo się dziwię, że żaden przedstawiciel rządu nie nawiązał żadnego kontaktu z protestującymi. Kobiety mówią swoim głosem i należy się zwrócić w pierwszej kolejności do nich - zauważył Grabiec.

"Premier niech przeprosi, że cmentarze zamknął w piątek o godz. 16"

Wiceszef klubu Koalicja Polska-PSL-Kukiz15 Marek Sawicki powiedział z kolei, że jego ugrupowanie nie podjęło jeszcze decyzji, czy wziąć udział w rozmowach z premierem. Jak dodał, on będzie to prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi zdecydowanie odradzał.

- Premier w pierwszej kolejności niech przeprosi Polskę i Polaków za to, że zamknięcia cmentarzy nie ogłosił w poniedziałek, tylko w piątek o godz. 16. To jest akt skrajnego lekceważenia - powiedział Sawicki.

Dodał, że od dawna już było wiadomo, jaki jest dzienny wzrost zachorowań. - Trzeba było ludziom dać szansę na to, żeby przygotowali groby najbliższych i te groby odwiedzili - do soboty i od wtorku. Natomiast ogłoszenie tego dzisiaj, to jest lekceważenie wszystkich obywateli i skrajne lekceważenie tych wszystkich, którzy w święta sprzedają znicze, kwiaty, wiązanki - mówił Sawicki.

Przypomniał, że ci ludzie "cały rok pracowali nad sadzonkami chryzantem, po to, to żeby w okolicach wszystkich świętych odzyskać pieniądze".

Lewica: propozycja prezydenta to splunięcie w twarz kobietom

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Marcelina Zawisza poinformowała, że jej ugrupowanie nie podjęło jeszcze decyzji, czy wziąć udział w zaproponowanym spotkaniu. Jak dodała, decyzja zapadnie w weekend.

Posłanka odniosła się także do propozycji prezydenta nowelizacji ustawy antyaborcyjnej.

- Ta ustawa to jest tak naprawdę splunięcie w twarz kobietom, ale również nieznajomość rzeczywistości medycznej - oceniła.

Jej zdaniem, kobiety domagają się tego, "żeby mieć pełnię praw decydowania o sobie i o swoim ciele, swoim życiu i o swojej przyszłości, czyli domagają się legalnej aborcji - jaka jest w krajach europejskich".

- Z drugiej strony lekarze i lekarki jasno podkreślają, że nie da się określić na etapie badań prenatalnych, czy dziecko umrze tydzień po urodzeniu, trzy dni, rok czy dwa lata - podkreśliła.

Uznała, że "nie ma takiej możliwości, żeby ta przesłanka, tak zapisana, była podstawą do przeprowadzania aborcji i zapewniła jednocześnie bezpieczeństwo lekarzom i lekarkom, którzy będą się podejmowali tego typu zabiegów".

Konfederacja: rząd przyzwolił na anarchię na ulicach

Krzysztof Bosak (Konfederacja) przekazał, że on, ani żaden z jego kolegów, nie otrzymali zaproszenia od premiera na rozmowy. Odmówił więc komentowania "medialnych faktów".

- Od rządu oczekujemy zapewnienia, że prawo będzie przestrzegane, bo przez ostatni tydzień rząd przyzwolił na anarchię na ulicach - powiedział Bosak.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od zeszłego czwartku. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.