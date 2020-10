"Nie jesteśmy hołotą. Wywiad ze mną zmanipulowano". Oświadczenie prof. Rzeplińskiego

Prof. Rzepliński akcentował, że uważa "wyrok" TK za "głęboko nietrafny". "Jego wydanie sprowokowało demonstracje, w których tysiące z nas uczestniczą. To ten Trybunał odpowiada za ich wywołanie podczas pandemii" - napisał były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Rzepliński.

"Nigdy nie stanąłbym po stronie innej niż Obywateli"

"Mój krytyczny stosunek do demonstracji pod kościołami i wulgarnego języka w czasie demonstracji został wyzyskany do stworzenia wrażenia, że potępiam polskie kobiety i protestujących w tych demonstracjach, co jest niezgodne z prawdą" - skomentował publikację w DGP.