Rektorzy polskich uczelni oburzeni słowami ministra Czarnka. Wydali oświadczenie

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydała w piątek oświadczenie w odpowiedzi na słowa ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

- Rektorzy zachęcający studentów i nauczycieli akademickich do brania udziału w manifestacjach, przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia pandemią koronawirusa - powiedział w czwartek szef resortu edukacji i nauki odnosząc się do 15 uczelni, które zarządziły w środę godziny rektorskie.

Sugerował, że uczelnie mogą zostać pozbawione grantów i dofinansowania, choć zastrzegł: - Jakie będą nasze decyzje w zakresie kontaktu z 15 uczelniami, jakie będą decyzje w tej sprawie, dopiero będziemy komunikować.

"Gorszący przejaw zapomnienia"

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w oświadczeniu uznała te słowa za oburzające. "Za oburzające uznajemy obciążanie rektorów odpowiedzialnością za spowodowanie wśród studentów zwiększenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2" - napisano. Podkreślono, że obywatelskie protesty to "wzburzenie i obawy wywołane rozstrzygnięciem TK oraz wypowiedziami przedstawicieli rządu uderzającymi w prawa kobiet".

Przypomniano ministrowi Czarnkowi, że "środki publiczne, z których finansowane są badania naukowe i edukacja młodzieży winny być przyznawane przez ministerstwo i jego agendy wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne".

Podpisany pod stanowiskiem przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk zaznaczył: "Używanie finansów publicznych do wymierzania "kar" uczelniom, które podjęły decyzje zgodnie z prawem i swoją autonomią uznajemy za gorszący przejaw zapomnienia, że pieniądze polskiego podatnika powinny służyć wszystkim podmiotom, a nie tyko tym, które znajdują uznanie w oczach władzy".

W oświadczeniu czasy, w których "władze komunistyczne poddawały polskie uniwersytety presji ideologicznej".

