Emerytka dostała grzywnę za... "protest galaretką" w barwach flagi białoruskiej

75-letnia Iraida Misko, dr nauk rolniczych, która przez ponad 40 lat nauczała uprawy ziemi i roślin, po prezydenckich wyborach 9 sierpnia, zaczęła wychodzić na ulicę z biało-czerwono-białą flagą.

ZOBACZ: Łukaszenka: Duda sfałszował wyniki wyborów w Polsce

A fine of 540BYN was imposed on 75yo Iraida Misko today. The court was provided with a photo of a woman holding a white-red-white marshmallow in her hand. "Yes, this is how she expresses her protest, with a marshmallow," police captain Yevgeny Semashko told the judge. #Belarus pic.twitter.com/ReWXTvG7HP