Co zrobić po przebyciu COVID-19? Fizjoterapeuci wydali instrukcję

Krajowa Izba Fizjoterapeutów opublikowała opartą na zaleceniach WHO instrukcję do samodzielnej rehabilitacji po przebyciu COVID-19. Można w niej znaleźć ćwiczenia oraz porady, jak się zachować w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Bezpłatne informatory trafiły już do potrzebujących.