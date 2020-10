14-letni lew może zostać uśpiony. "Mamy dylemat, gdy zwierzę jest bezpłodne"

14-letni lew mieszka w Norymberdze z lwicą Aarany od sierpnia 2018 r. Para nie doczekała się jeszcze potomstwa, w związku z czym należy zbadać, czy któreś ze zwierząt jest bezpłodne. Ponieważ samica jest dużo młodsza i "bardzo cenna genetycznie", przyjmuje się, że to 14-letni samiec jest bezpłodny.

ZOBACZ: Żubry uciekły z rezerwatu. Apel leśników o ostrożność

Nürnberger Tiergarten - Muss Löwe „Subali“ sterben, weil er unfruchtbar ist? https://t.co/tTfCZA3Ts6 — BILD (@BILD) October 29, 2020

- Pytanie brzmi: co mamy zrobić, gdy zwierzę nie może się rozmnażać? - mówi Encke. Jak podkreśla, zadaniem ogrodów zoologicznych jest zapewnienie dalszego istnienia gatunków. - Ponieważ przestrzeń jest ograniczona, mamy dylemat, gdy zwierzę jest bezpłodne. Prawdą jest, że lwa można umieścić w innym zoo. Wątpliwe jest jednak, czy w jakimś zoo jest miejsce dla starego i bezpłodnego lwa - twierdzi.

Potrzebna jest jednomyślna decyzja komisji

- Praca na rzecz ochrony gatunków jest nie tylko przyjemna, musimy też porzucić romantyczne przekonanie, że przestrzeń życiowa podlega samoregulacji - twierdzi Dag Encke.

Zanim podjęta zostanie decyzja o ewentualnym uśpieniu lwa, zbadana będzie kwestia jego płodności. Później potrzebna jest też jednomyślna decyzja komisji do spraw ochrony zwierząt.

ZOBACZ: Turyści na kwarantannie, lwy na ulicy - tak zwierzęta korzystają z wolności

Subali urodził w 2006 r. w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu. W 2008 r. trafił do zoo w Łodzi. Miał stworzyć parę z lwicą Tycią, ale z nią również nie doczekał się potomstwa. W 2011 r. został przeniesiony do zoo w Jerez de la Frontera w Hiszpanii, a stamtąd trafił do Norymbergi.

WIDEO - Kwarantanna dla wjeżdżających do Niemiec. Graniczące z Polską landy łagodzą obostrzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP